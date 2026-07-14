Minić: Vrijeme je da se zatvori poglavlje međunarodnog protektorata

Foto: ATV

Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je na Iksu premijer Republike Srpske Savo Minić.

Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH. — Savo Minić (@minic_savo) July 14, 2026 Podjećamo, Savjet za sprovođenje mira (PIK), koji nije predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom, danas nije postigao dogovor oko imenovanja novog visokog predstavnika. Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH sve dok ne bude postignut dogovor o novom viskom predstavniku. BiH Ambasada SAD u Sarajevu: Nastavljamo s podrškom Zanardija Landija, ne razmatramo druge kandidate

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.