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Minić: Vrijeme je da se zatvori poglavlje međunarodnog protektorata

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 16:34

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Минић: Вријеме је да се затвори поглавље међународног протектората
Foto: ATV

Nemogućnost dogovora u PIK-u o izboru visokog predstavnika još jednom pokazuje da je vrijeme da se zatvori ovo poglavlje međunarodnog protektorata u BiH, istakao je na Iksu premijer Republike Srpske Savo Minić.

Podjećamo, Savjet za sprovođenje mira (PIK), koji nije predviđen Dejtonskim mirovnim sporazumom, danas nije postigao dogovor oko imenovanja novog visokog predstavnika.

Luis Krišok ostaje vršilac dužnosti visokog predstavnika u BiH sve dok ne bude postignut dogovor o novom viskom predstavniku.

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Savo Minić

PIK BiH

visoki predstavnik

Komentari (4)

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