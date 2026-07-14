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Minić: Nastavlja se ulaganje u zdravstvo, zdravlje građana prioritet

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 14:45

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Минић и Шобот
Foto: Instagram/Savo Minić

UKC Republike Srpske pokazuje da se domaćinskim i odgovornim radom mogu ostvariti odlični rezultati. Danas sam se uvjerio da se ovdje pacijent stavlja na prvo mjesto, broj pregleda i pacijenata raste, a istovremeno su troškovi smanjeni za više od 12 miliona KM, rekao je premijer Savo Minić.

"Posebno me raduje što je u funkciji treći linearni akcelerator, kao i što nas očekuju novi važni projekti, više od 1.000 novih parking mjesta, novi objekat onkologije i hematologije sa palijativnom njegom i vrtić u okviru UKC-a, za koji će Vlada Republike Srpske pružiti punu podršku", naveo je Minić na Iksu, te dodao:

"Nastavljamo da ulažemo u zdravstvo, jer je zdravlje naših građana naš prioritet".

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Tagovi :

Savo Minić

Nikola Šobot

UKC Republike Srpske

zdravlje

Republika Srpska

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