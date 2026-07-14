Minić: Nastavlja se ulaganje u zdravstvo, zdravlje građana prioritet

Autor:ATV redakcija
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UKC Republike Srpske pokazuje da se domaćinskim i odgovornim radom mogu ostvariti odlični rezultati. Danas sam se uvjerio da se ovdje pacijent stavlja na prvo mjesto, broj pregleda i pacijenata raste, a istovremeno su troškovi smanjeni za više od 12 miliona KM, rekao je premijer Savo Minić.
"Posebno me raduje što je u funkciji treći linearni akcelerator, kao i što nas očekuju novi važni projekti, više od 1.000 novih parking mjesta, novi objekat onkologije i hematologije sa palijativnom njegom i vrtić u okviru UKC-a, za koji će Vlada Republike Srpske pružiti punu podršku", naveo je Minić na Iksu, te dodao:
UKC Republike Srpske pokazuje da se domaćinskim i odgovornim radom mogu ostvariti odlični rezultati. Danas sam se uvjerio da se ovdje pacijent stavlja na prvo mjesto, broj pregleda i pacijenata raste, a istovremeno su troškovi smanjeni za više od 12 miliona KM.— Savo Minić (@minic_savo) July 14, 2026
Posebno me raduje… pic.twitter.com/zxikmrd8yD
"Nastavljamo da ulažemo u zdravstvo, jer je zdravlje naših građana naš prioritet".
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