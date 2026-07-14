"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da Univerzitetski klinički centar /UKC/ domaćinski posluje, da evidentira povećanje broja pacijenata za 12 odsto, ali i smanjene troškove za 12 miliona KM.

"Ovdje se radi domaćinski i pacijent se stavlja na prvo mjesto", istakao je Minić na konferenciji za novinare nakon sastanka sa vršiocem dužnosti generalnog direktora UKC-a Nikolom Šobotom.

Minić je naveo da UKC ima više od 1.200 ležećih pacijenata i oko 5.000 dnevnih pregleda.

"Ovo je stub medicinskih usluga Republike Srpske, ali i regije", naglasio je Minić.

On je napomenuo da je u maju u UKC-u pušten u rad treći linearni akcelerator, nešto što nema u regionu kada je riječ o liječenju onkoloških oblasti.

Minić je ukazao da je od izuzetne važnosti otvaranje objekta onkologije i hematologije sa palijativnom njegom, te da postoji plan rješavanja problema nedostatka medicinskog osoblja za palijativnu njegu.

"Vlada Republike Srpske izdvaja na godišnjem nivou oko 92 miliona KM za liječenje rijetkih bolesti, a UKC je jedna od ustanova koja omogućava takvo liječenje", rekao je Minić.

On je najavio da će do septembra u UKC-u biti završeno više od 1.000 novih parking mjesta.

"Vlada je juče prebacila tranšu od sedam miliona KM i odobrila buduća kreditna zaduženja", rekao je Minić.

On je dodao da je vidio i idejno rješenje za izgradnju vrtića u okviru UKC-a, a koje će podržati Vlada Republike Srpske.

Nakon sastanka sa rukovodstvom UKC-a, premijer Srpske je posjetio kompleks ove zdravstvene ustanove i parking u izgradnji, prenosi Srna