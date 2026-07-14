Jojić za ATV: Očekuje nas teška utakmica, želimo da prođemo u naredno kolo

"Sigurno da nas ovdje očekuje jedna teška utakmica s obzirom da smo upoznati s protivnikom iz prve utakmice koja je bila egal, rekao je za ATV fudbaler Borca Borca Miloš Jojić pred meč sa Levskim u Sofiji.

„Treba se opustiti i uživati. Svaka utakmica je specijalna sama po sebi, kako na domaćem, tako i na gostujućem terenu. Sigurno da nas ovdje očekuje jedna teška utakmica s obzirom da smo upoznati s protivnikom iz prve utakmice. Mogu slobodno reći da je to bila jedna egal utakmica gdje je prvo poluvrijeme pripalo nama, drugo njima i možda je negdje taj neriješen rezultat bio najrealniji poslije prvih 90 minuta. Mi smo ovdje došli optimistički i želimo da prođemo u naredno kolo. Naravno da neće biti lako, ali ja lično vjerujem u momke“, kazao je fudbaler FK Borca Miloš Jojić.

Jojić je naglasio da su odrađene kvalitetne pripreme te da i na činjenicu igre na terenu protivnika, a koji je pokazao odvažnost u igri ne utiče na borčevu ekipu, koju cilj ka pobjedi drži u igri.

„Cijele nedjelje smo radili i pripremali se te spremni dočekujemo ovu utakmicu i nadam se da ćemo se na kraju radovati“, poručuje Jojić.