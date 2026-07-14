Logo
Large banner

Cirkus kakav Mundijal ne pamti! Fudbalska reprezentacija na Svjetsko prvenstvo povela ginekologa

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 12:31

Komentari:

0
Сенгал репрезентација Свјетско првенство 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Maddy Grassy

Neuspješan nastup Senegala na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi otvorio je brojna pitanja, a jedno od najvećih odnosi se na medicinski tim reprezentacije.

Predsjednik Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Fal izjavio je na konferenciji za medije da ljekar reprezentacije nije imao odgovarajuću specijalizaciju za rad sa nacionalnim timom tokom Mundijala.

– Ljekar je po osnovnoj specijalizaciji ginekolog. To smo otkrili kasno, a među igračima se pojavila zabrinutost zbog nivoa medicinske podrške koju imaju – rekao je Fal.

Prema njegovim riječima, reprezentativci nisu imali dovoljno povjerenja u ljekara, pa je Savez bio primoran da angažuje dodatne stručnjake kako bi umirio ekipu.

– Na osnovu informacija koje sam dobio, igrači nisu bili dovoljno uvjereni da imaju odgovarajuću medicinsku podršku. Morali smo da obezbijedimo dodatne stručnjake kako bi se osjećali sigurnije, jer je zdravlje iznad svega – istakao je predsjednik Saveza.

Međutim, Udruženje sportske medicine Senegala odbacilo je ove tvrdnje, nazvavši ih neosnovanim i klevetničkim.

U saopštenju se navodi da timski ljekar Abderaman Fediore posjeduje specijalističku diplomu iz sportske medicine i sportske biologije, stečenu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Šeik Anta Diop. Takođe se podsjeća da je od 2017. godine ljekar reprezentacije Senegala, sa kojom je učestvovao na tri svjetska prvenstva i pet izdanja Afričkog kupa nacija, kao i da je ranije rukovodio Odjeljenjem za fizioterapiju u bolnici Fan.

Podsjetimo, Fudbalski savez Senegala u subotu je smijenio selektora Papea Tijava, uz obrazloženje da su rezultati na Svjetskom prvenstvu bili ispod očekivanja.

Senegal je na Mundijal stigao sa velikim ambicijama nakon što je u januaru osvojio Afrički kup nacija pobjedom nad Marokom u finalu. Ipak, turnir je završio razočaravajuće – poražen je u prva dva meča grupne faze od Francuske i Norveške, a potom je u nokaut fazi ispustio prednost od 2:0 protiv Belgije u završnici regularnog dijela utakmice i na kraju izgubio sa 3:2 poslije produžetaka.

(Novosti)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Senegal

Ginekolog

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Џејден Адамс (8) из екипе Мамелоди Сандаунс контролише лопту током фудбалске утакмице Групе Ф Свјетског клупског првенства против Улсан ХД-а, 18. јуна 2025. године у Орланду, на Флориди.

Fudbal

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

3 h

0
одборник СНСД-а у Скупштини града Бањалука

Fudbal

Zeljković: "Borac" očekuje pobjedu u Sofiji

4 h

1
Аргентински Лионел Меси, у центру, реагује након четвртфиналне утакмице Свjетског првенства у фудбалу против Швајцарске у Канзас Ситију, Мисури, у суботу, 11. јула 2026.

Fudbal

Milioni traže izbacivanje Argentine sa SP!

5 h

0
ФК Борац у Софији пред утакмицу с Левским

Fudbal

ATV u Sofiji: "Crveno-plavi" spremni za novi evropski ispit

5 h

0
Small banner

  • Najnovije

15

15

Kina oborila rekord: Izvezeno milion automobila u junu

15

14

Užas: Silovana djevojčica iz Prijedora, uhapšen osumnjičeni

15

13

Djeci zabranjena vožnja električnih trotineta u Sjevernoj Makedoniji

15

06

Tri znaka koja ne treba ignorisati: "Vitamin sunca" može da vam nedostaje iako je ljeto

15

05

Vlada Srpske uplatila doprinose radnicima više firmi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Medium banner