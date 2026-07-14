Cirkus kakav Mundijal ne pamti! Fudbalska reprezentacija na Svjetsko prvenstvo povela ginekologa

Neuspješan nastup Senegala na Svjetskom prvenstvu u Sjevernoj Americi otvorio je brojna pitanja, a jedno od najvećih odnosi se na medicinski tim reprezentacije.

Predsjednik Fudbalskog saveza Senegala Abdulaje Fal izjavio je na konferenciji za medije da ljekar reprezentacije nije imao odgovarajuću specijalizaciju za rad sa nacionalnim timom tokom Mundijala.

– Ljekar je po osnovnoj specijalizaciji ginekolog. To smo otkrili kasno, a među igračima se pojavila zabrinutost zbog nivoa medicinske podrške koju imaju – rekao je Fal.

Prema njegovim riječima, reprezentativci nisu imali dovoljno povjerenja u ljekara, pa je Savez bio primoran da angažuje dodatne stručnjake kako bi umirio ekipu.

– Na osnovu informacija koje sam dobio, igrači nisu bili dovoljno uvjereni da imaju odgovarajuću medicinsku podršku. Morali smo da obezbijedimo dodatne stručnjake kako bi se osjećali sigurnije, jer je zdravlje iznad svega – istakao je predsjednik Saveza.

Međutim, Udruženje sportske medicine Senegala odbacilo je ove tvrdnje, nazvavši ih neosnovanim i klevetničkim.

U saopštenju se navodi da timski ljekar Abderaman Fediore posjeduje specijalističku diplomu iz sportske medicine i sportske biologije, stečenu na Medicinskom fakultetu Univerziteta Šeik Anta Diop. Takođe se podsjeća da je od 2017. godine ljekar reprezentacije Senegala, sa kojom je učestvovao na tri svjetska prvenstva i pet izdanja Afričkog kupa nacija, kao i da je ranije rukovodio Odjeljenjem za fizioterapiju u bolnici Fan.

Podsjetimo, Fudbalski savez Senegala u subotu je smijenio selektora Papea Tijava, uz obrazloženje da su rezultati na Svjetskom prvenstvu bili ispod očekivanja.

Senegal je na Mundijal stigao sa velikim ambicijama nakon što je u januaru osvojio Afrički kup nacija pobjedom nad Marokom u finalu. Ipak, turnir je završio razočaravajuće – poražen je u prva dva meča grupne faze od Francuske i Norveške, a potom je u nokaut fazi ispustio prednost od 2:0 protiv Belgije u završnici regularnog dijela utakmice i na kraju izgubio sa 3:2 poslije produžetaka.

(Novosti)