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Mirnes Ribić pobjegao iz zatvora u Tuzli, raspisana potraga

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 13:17

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Мирнес Рибић побјегао из затвора у Тузли, расписана потрага

Osuđenik Mirnes Ribić iz Lukavca pobjegao je iz Kazneno-popravnog zavoda (KPZ) Kozlovac u Tuzli, a za njim je raspisana interna potjernica.

Kako piše Kliks Ribić je iz ove kazneno-popravne ustanove pobjegao juče, dok je izdržavao zatvorsku kaznu. Nadležne službe odmah su pokrenule potragu, a u toku su aktivnosti na njegovom pronalasku.

Nije se pojavio na radnom mjestu

"Operativnom centru juče je prijavljeno da se M. R. rođen 1997. godine nije pojavio na radnom mjestu u okviru Kazneno-popravnog zavoda. Nakon toga, slučaj je dalje prijavljen odsjeku za potrage koji je raspisao operativnu i centralnu potjernicu", rekla je portparol Uprave policije MUP-a TK Adnana Sprečić.

Ribić je boravio u KPZ-u koji je poluotvorenog tipa, a u svom sastavu ima radnu jedinicu Ekonomija Kozlovac te određeni zatvorenici imaju mogućnost radnog angažmana na određenim poslovima. Među takvima je upravo i Ribić.

Brutalno premlaćivanje

Inače, on je javnosti poznat po slučaju brutalnog premlaćivanja muškarca iz Tuzle, koje je u aprilu 2025. godine počinio zajedno sa svojim bratom Nerminom Ribićem.

Taj slučaj izazvao je veliku pažnju javnosti zbog težine nanesenih povreda i okolnosti pod kojima se napad dogodio.

Okolnosti Ribićevog bijega i tok potrage javnosti zasad nisu saopšteni.

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Mirnes Ribić

Bjegunac

potraga

Tuzla

lice s potjernice

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