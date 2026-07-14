Hapšenje u Prnjavoru: Vozio moped u kontra smjeru, pa nije htio da stane policiji

S.B. iz Prnjavora uhapšen je juče nakon što je vozio moped u kontra smjeru, a pritom nije htio da stane kada ga je policija zaustavljala.

Kako navode iz policije, on nije imao važeću vozačku, a odbio je i da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.

"Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor lišili su juče slobode lice S.B. iz Prnjavora, zbog počinjenih prekršaja iz članova 39., 152, 172. i 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Naime, juče oko 14 časova u Prnjavoru, prilikom vršenja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici su uočili da se navedeno lice koje je upravljamo mopedom, ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja.

Prilikom vršenja kontrole, policijski službenici su navedenom licu pokazali znak „STOP“ za zaustavljanje, na šta je isto odbilo da postupi i nastavilo dalje kretanje, nakon čega je sustignuto od strane policijskih službenika", navode iz PU Banjaluka.