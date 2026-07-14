Logo

Hapšenje u Prnjavoru: Vozio moped u kontra smjeru, pa nije htio da stane policiji

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 10:03

Komentari:

1
Полиција Републике Српске
Foto: ATV

S.B. iz Prnjavora uhapšen je juče nakon što je vozio moped u kontra smjeru, a pritom nije htio da stane kada ga je policija zaustavljala.

Kako navode iz policije, on nije imao važeću vozačku, a odbio je i da se podvrgne ispitivanju na prisustvo alkohola u organizmu.

"Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor lišili su juče slobode lice S.B. iz Prnjavora, zbog počinjenih prekršaja iz članova 39., 152, 172. i 220. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Naime, juče oko 14 časova u Prnjavoru, prilikom vršenja redovnih poslova i zadataka, policijski službenici su uočili da se navedeno lice koje je upravljamo mopedom, ne kreće desnom stranom kolovoza u smjeru kretanja.

Prilikom vršenja kontrole, policijski službenici su navedenom licu pokazali znak „STOP“ za zaustavljanje, na šta je isto odbilo da postupi i nastavilo dalje kretanje, nakon čega je sustignuto od strane policijskih službenika", navode iz PU Banjaluka.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Prnjavor

vožnja u kontra smjeru

PU Banjaluka

hapšenje

Komentari (1)

Više iz rubrike

Возило Хитне помоћи.

Hronika

U sudaru sa automobilom povrijeđen biciklista

13 h

0
Мотоциклиста изгубио контролу и слупао пет паркираних аутомобила

Hronika

Motociklista izgubio kontrolu i slupao pet parkiranih automobila

14 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Teška nesreća u BiH: Među povrijeđenima i dijete

14 h

0
Полиција на путевима у Семберији

Hronika

Crne tačke u Semberiji odnose živote

16 h

0

  • Najnovije

12

08

Krvava završnica trke u Pamploni: Dvije osobe izbodene

12

01

"UKC Srpske domaćinski posluje: Više pacijenata, manji troškovi za 12 miliona KM"

11

57

Ponovo odbijen zahtjev za prijevremeno puštanje Milana Martića na slobodu

11

50

Medvjedi nanose štete u fočanskim selima - u Kutima stradao konj

11

43

Policija istražuje smrt fudbalera Južne Afrike

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima