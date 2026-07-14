Venecuela i dalje broji žrtve: U zemljotresu stradalo više od 4.560 ljudi

Zvanični broj povređenih ostao je nepromjenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 4.561, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromjenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

Svijet Broj žrtava zemljotresa u Venecueli porastao na više od 4.550

Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

(rt balkan)