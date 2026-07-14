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Venecuela i dalje broji žrtve: U zemljotresu stradalo više od 4.560 ljudi

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ATV redakcija
14.07.2026 11:20

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Волонтери вуку уже како би уклонили рушевине зграде срушене у земљотресима у Ла Гваири, у Венецуели, у недјељу, 12. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Zvanični broj povređenih ostao je nepromjenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Broj žrtava u dva zemljotresa koja su pogodila Venecuelu porastao je na 4.561, saopštio je predsjednik Nacionalne skupštine Horhe Rodrigez.

Zvanični broj povređenih ostao je nepromjenjen i iznosi 16.740, dok je 6.462 ljudi spaseno, prenosi Rojters. Prema podacima, broj ljudi koji su ostali bez krova nad glavom iznosi 17.907.

Zemljotresi jačine 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale dogodili su se 24. juna u razmaku od 39 sekundi i najteže su pogodili prestonicu Karakas i priobalno područje La Gvaira.

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Nakon ta dva razorna zemljotresa, Venecuelu je pogodilo više od 600 naknadnih potresa uglavnom slabijeg intenziteta, od kojih je jedan bio jačine 4,6 stepeni Rihterove skale.

(rt balkan)

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