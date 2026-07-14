Uhapšeno 59 ljudi u Francuskoj zbog sumnje podmetanja požara

Autor:ATV redakcija
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Najmanje 59 ljudi uhapšeno je širom Francuske pod sumnjom u podmetanje požara u toj zemlji, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.
On je rekao da polovinu uhapšenih čine maloljetna lica.
Nunjez je naglasio da vatra u šumskom području Les Fontenblo još nije iskontrolisan, te da je tokom noći izbio još jedan požar u blizini.
Prema njegovim riječima, vatra se proširila na samo nekoliko kilometara od zamka Fonteblo, što opravdava razmještanje velikog broja ljudi i resursa, uključujući vatrogasne avione i helikoptere.
Usljed širenja požara evakuisano je oko 900 ljudi, prenosi Srna
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