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Uhapšeno 59 ljudi u Francuskoj zbog sumnje podmetanja požara

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ATV redakcija
14.07.2026 10:55

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Ватрогасна возила паркирана су у близини мјеста гдје је избио шумски пожар у подручју историјске шуме Фонтенбло, око 60 километара јужно од Париза, у Француској, у понедјељак, 13. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Emma Da Silva

Najmanje 59 ljudi uhapšeno je širom Francuske pod sumnjom u podmetanje požara u toj zemlji, izjavio je francuski ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez.

On je rekao da polovinu uhapšenih čine maloljetna lica.

Nunjez je naglasio da vatra u šumskom području Les Fontenblo još nije iskontrolisan, te da je tokom noći izbio još jedan požar u blizini.

Prema njegovim riječima, vatra se proširila na samo nekoliko kilometara od zamka Fonteblo, što opravdava razmještanje velikog broja ljudi i resursa, uključujući vatrogasne avione i helikoptere.

Usljed širenja požara evakuisano je oko 900 ljudi, prenosi Srna

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požar

Francuska

Veliki šumski požar

hapšenje

podmetanje požara

Policija

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