Francuska: Požar se proširio na više od 1.900 hektara

Šumski požar koji je izbio tokom vikenda južno od Pariza dodatno se proširio tokom noći i zahvatio je površinu veću od 1.900 hektara, saopšteno je iz vatrogasne službe.

Požar je izbio u nedjelju, 12. jula, u šumskom području Les Fontenblo, na oko 60 kilometara od francuske prijestonice, bivšem kraljevskom lovištu u kojem se danas nalaze mirna sela popularna među šetačima i planinarima.

Iz vatrogasne službe napominju da područje koje je zahvatio požar ima tri puta veću površinu od Gibraltara, prenosi AFP.

U gašenju požara učestvuje oko 850 vatrogasaca, uz pomoć specijalnih vatrogasnih aviona, prenosi Srna