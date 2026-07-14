Francuska: Požar se proširio na više od 1.900 hektara

Autor:ATV redakcija
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Šumski požar koji je izbio tokom vikenda južno od Pariza dodatno se proširio tokom noći i zahvatio je površinu veću od 1.900 hektara, saopšteno je iz vatrogasne službe.
Požar je izbio u nedjelju, 12. jula, u šumskom području Les Fontenblo, na oko 60 kilometara od francuske prijestonice, bivšem kraljevskom lovištu u kojem se danas nalaze mirna sela popularna među šetačima i planinarima.
Iz vatrogasne službe napominju da područje koje je zahvatio požar ima tri puta veću površinu od Gibraltara, prenosi AFP.
U gašenju požara učestvuje oko 850 vatrogasaca, uz pomoć specijalnih vatrogasnih aviona, prenosi Srna
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