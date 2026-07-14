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Budimir: Akcija na Palama imala samo jedan cilj, MUP će provesti unutrašnje procedure

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 11:14

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Жељко Будимир
Foto: ATV

Ministar unutrašnjih poslova /MUP/ Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je akcija policije u diskoteci "Enigma" na Palama imala samo jedan cilj, a to je borba protiv organizovanog kriminala.

Budimir je u Narodnoj skupštini Republike Srpske rekao da građani Pala nisu bili mete ove policijske akcije.

"Cilj je bila kontrola lica koja nezakonito vrše obezbjeđenje. Oni su odranije pod lupom MUP-a Republike Srpske, istakao je Budimir.

Budimir je rekao da MUP Republike Srpske ima svoje unutrašnje mehanizme i istražiće sve navode o eventualnoj prekomjernoj upotrebi sile.

"Poslije svake operativne akcije mi dobijamo izvještaje. Ministarstvo će provesti unutrašnje procedure", istakao je Budimir.

On je rekao da mu je žao ako je neko doživio neke neprijatnosti.

"Ovaj događaj na Palama imao je samo jedan cilj - borbu protiv organizovanog kriminala. Nećemo kontrolisati samo Pale, već ćemo to raditi u svim gradovima Republike Srpske", naveo je Budimir.

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Tagovi :

Pale

MUP Republike Srpske

Željko Budimir

Komentari (4)

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