Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine, Vlada povukla jedan prijedlog

Autor:ATV redakcija
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Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci.
Poslanici su počeli da razmatraju Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.
U nastavku sjednice raspravljaće se i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.
Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je, na prijedlog Vlade Srpske, iz skupštinske procedure povučen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.
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