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Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine, Vlada povukla jedan prijedlog

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 10:20

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Народна скупштина Републике Српске
Foto: ATV

Posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske nastavljena je danas u Banjaluci.

Poslanici su počeli da razmatraju Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

U nastavku sjednice raspravljaće se i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je, na prijedlog Vlade Srpske, iz skupštinske procedure povučen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.

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Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

Vlada Republike Srpske

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