Nastavljena posebna sjednica Narodne skupštine, Vlada povukla jedan prijedlog

Poslanici su počeli da razmatraju Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prometu eksplozivnih materija i zapaljivih tečnosti i gasova.

U nastavku sjednice raspravljaće se i o Nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prevozu opasnih materija.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić rekao je da je, na prijedlog Vlade Srpske, iz skupštinske procedure povučen Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o obnovljivim izvorima energije.