Od Jožefa do Jovana, ispovijest dobrovoljca "Vukova sa Drine"

Ekskluzivno za podkast „Otadžbina“ Memorijalnog centra Republike Srpske, svoje životno svjedočanstvo prvi put u ovom obimu donosi Jovan Vuković, rođen kao Jožef Baranji.

Vrhunski sportista, dobrovoljac na ratištima devedesetih godina i pripadnik elitne jedinice „Vukovi sa Drine“, govori o putu koji ga je odveo do Vojske Republike Srpske, ratnom iskustvu, devet ranjavanja, saborcima, vjeri i životnim izborima koji su obilježili njegovu sudbinu.

U ekskluzivnoj ispovijesti za podkast „Otadžbina“, Jovan Vuković govori o odrastanju, promjeni imena i identiteta, dobrovoljnom odlasku u rat, najtežim borbama, gubicima, ranjavanjima, bratstvu među saborcima i vrijednostima koje su ga vodile kroz najteže životne trenutke.