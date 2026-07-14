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Astronomi otkrili šećer u svemiru koji bi mogao biti ključan za nastanak života

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ATV redakcija
14.07.2026 10:50

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Галаксија
Foto: pexels/ Francis Glenn Marciano

Astronomi su u međuzvjezdanim oblacima gasa i prašine otkrili vrstu šećera, poznatu kao eritruloza, koja bi mogla biti ključni element u nastanku živih organizama i DNK lancima, prenosi AP.

"Različite vrste šećera obezbjeđuju energiju našim ćelijama i čak su sastavni dio DNK. Naučnici nastoje da otkriju kako nastaju šećeri, jer su oni jedan od ključnih sastojaka života kakav poznajemo", rekla je astrofizičar Erika Hamden sa Univerziteta u Arizoni.

Koristeći dva radio-teleskopa u Španiji, istraživači su prikupili podatke iz velikog oblaka gasa i svemirske prašine u blizini centra Mliječnog puta, a prisustvo šećera u gasovitom obliku potvrdili su upoređivanjem signala dobijenih teleskopima sa laboratorijskim uzorcima.

Riječ je o vrsti šećera koja je tek sada otkrivena u svemiru, u oblasti kroz koju su prošle i Nasine sonde "Vojadžer".

"Naučnici su već otkrili gradivne elemente genetskog materijala i pojedine komponente ćelija. Prije oko 25 godina u blizini centra Mliječnog puta pronašli su jedinjenje srodno običnom kuhinjskom šećeru, dok su uzorci sa asteroida Benu, koje je na Zemlju donijela Nasina sonda `Osiris-Reks`, sadržavali i druge vrste šećera, uključujući i jedan od ključnih sastojaka DNK", navela je Hamdenova.

Ona je istakla da novootkrivena vrsta šećera nije neophodna za život, ali da se lako može pretvoriti u oblik za koji naučnici smatraju da je bio presudan za nastanak života na Zemlji.

Rezultati istraživanja objavljeni su u naučnom časopisu "Nejčr astronomi", prenosi Srna

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