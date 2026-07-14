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Revolucija u bezbjednosti telefona: Novi zaštitni film spriječava eksploziju baterija

Autor:

ATV redakcija
14.07.2026 08:08

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Ајфон телефон
Foto: pexels/Omar Gerardo

Novi film koji su napravili naučnici sa Sanktpeterburškog državnog univerziteta mogao bi da spreči eksploziju baterija pametnih telefona usljed pregrevanja ili oštećenja.

Istovremeno, može zaustaviti oslobađanje toplote usljed kratkog spoja nakon opterećenja uređaja, saopštila je pres-služba Ruskog naučnog fonda za Sputnjik.

Litijum-jonske baterije u pametnim telefonima, laptopovima, prenosnim baterijama i drugim uređajima su osjetljive na spoljašnje faktore: toplotu ili pregrevanje tokom punjenja, udarce o oštre predmete ili pad sa velikih visina.

Takve situacije mogu dovesti do unutrašnjeg kratkog spoja u bateriji, što izaziva brzo stvaranje toplote i gasova, u najgorem slučaju, baterija bi se mogla zapaliti ili eksplodirati.

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Naučnici su provjerili bezbjednost baterija simulirajući kratak spoj – čeličnim ekserom probušili su njihove ćelije. Baterija bez zaštitnog sistema zapalila se već poslije 15 sekundi, a temperatura njenog kućišta dostigla je 350 °C.

Istraživači su napravili unutrašnji zaštitni mehanizam koji se aktivira u slučaju kratkog spoja unutar baterije i sprečava eksploziju.

Zaštita je zasnovana na polimernoj foliji koja prekida najbrži tok pražnjenja, smanjuje stvaranje toplote i onemogućava paljenje ćelije čak i ako je mehanički oštećena.

Nakon toga, testovi su pokazali da se baterija, čak i nakon što je probušena ekserom, prazni postepeno oko 15 minuta, dok temperatura njenog kućišta ne prelazi 75 °C.

Prema riječima glavnog naučnog saradnika Instituta za hemiju Sanktpeterburškog univerziteta Olega Levina, novi zaštitni sloj funkcioniše samostalno, bez senzora, upravljačke elektronike ili spoljašnjeg prekidača.

(sputnik srbija)

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