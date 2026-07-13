Istraživanje pokazalo da je nivo testosterona kod muškaraca prepolovljen u posljednjih 50 godina

Prosječan nivo testosterona kod muškaraca opao je za više od 50 odsto u posljednjih pet decenija, pokazuje nova studija predstavljena na kongresu Evropskog društva za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE) u Londonu.

Studija obuhvata analizu podataka iz više od 8.650 studija sprovedenih između 1972. i 2019. godine, na uzorku od 102.334 ispitanika iz pet zemalja, uključujući Izrael, SAD, Brazil, Finsku i Dansku.

Istraživači, koje je predvodio Hagaj Levin sa Braun škole javnog zdravlja Hebrejskog univerziteta Hadasa u Izraelu, navode da je prosječna stopa smanjenja od 1979. godine, zajedno, bila 54 procenta, a tempo pada izgleda da se posebno ubrzao nakon 2000. godine.

To je otprilike pad od jedan odsto svake godine, što, kako navode naučnici, ukazuje da je u pitanju snažan trend, a ne posljedica slučajnosti ili statističke greške, upozoravaju oni.

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U studiji se ističe da gojaznost i dijabetes predstavljaju glavne faktore koji doprinose smanjenju nivoa testosterona, dok bi značajnu ulogu mogli da imaju i faktori iz životne sredine, uključujući hemikalije koje remete rad endokrinog sistema.

Kako se nivo telesne masti povećava zbog gojaznosti, testosteron se pretvara u ženski hormon estrogen, dok insulinska rezistencija kod dijabetičara i hronično visok nivo šećera u krvi mogu oštetiti funkciju hipotalamusa i hipofize u mozgu.

Ovo, zauzvrat, može smanjiti moždane signale koji govore telu da proizvodi testosteron, kažu istraživači. Autori ističu da testosteron ima važnu ulogu u proizvodnji spermatozoida, regulaciji seksualne želje, ali i održavanju raspoloženja, nivoa energije, metabolizma, mišićne mase i gustine kostiju.

Studija pod nazivom „Vremenski trendovi ukupnog i slobodnog testosterona (1972–2019): sistematski pregled i analiza meta-trendova“, koja još nije prošla stručnu recenziju, nadovezuje se na ranija istraživanja iste grupe naučnika koja su pokazala značajan pad broja spermatozoida kod muškaraca u poslednjih nekoliko decenija.

Istraživači napominju i da terapija testosteronom nije univerzalno rešenje, jer može da smanji prirodnu proizvodnju tog hormona u organizmu.

Takođe upozoravaju da svijet prolazi kroz ozbiljnu krizu muškog reproduktivnog zdravlja koja ne dobija dovoljno pažnje i pozivaju na donošenje odgovarajućih mera u oblasti javnog zdravlja.

(sputnik srbija)