Izgleda kao biće iz horor filma: Prvi snimak rijetke ribe koja ima providnu glavu

Jedno od najneobičnijih morskih stvorenja prvi put je snimljeno živo u svom prirodnom okruženju.

Tokom istraživanja Atlanskog okeana (područja Doldrums Megatransform i Fracture Zone), pomoću podvodnog plovila SuBastian, naučnici su ugledali rijetku vrstu ribe s providnom glavom.

Život u potpunoj tami

Riječ je o vrsti Winteria telescopa, a istraživači Schmidt Ocean Institute su je snimili na dubini od 710 metara.

Neobična građa omogućava naučnicima da vide unutrašnju strukturu glave i očiju ove vrste riba, koje su postavljene bočno. Takav položaj im pomaže da registruju i najslabije tragove svjetlosti koji prolaze iz gornjih slojeva okeana.

U potpunoj tami svaki tračak svjetlosti može značiti razliku između preživljavanja i propuštenog plena, prenosi Daily Mail.

Uz to, priroda se postarala da njihove oči mogu da uoče bljeskove bioluminiscencije – prirodne svjetlosti koju stvaraju mnogi dubokomorski organizmi, uključujući potencijalni plijen.

Iako je Winteria telescopa dugo poznata vrsta, gotovo sve informacije poticale su iz proučavanja primjeraka koji su izvađeni iz ribarskih mreža.

“Zona sumraka”

Problem je u tome što se njihova nježna, providna kupola koja prekriva glavu često “uruši” kada se izvuku na površinu. Zbog nagle promjene pritiska i uslova sredine, telo se oštećuje, pa istraživači uglavnom nisu imali priliku da vide kako riba zaista izgleda i ponaša se dok je živa.

Sada su naučnici dobili priliku da vide i snime njeno ponašanje, način kretanja i strategije lova.

Većina jedinki ove vrste živi na dubinama između 600 i 1.000 metara, u takozvanoj mezopelagičnoj zoni, poznatoj kao “zona sumraka”.

Naučnici smatraju da je Vinteria teleskopa oportunistički predator – ne lovi uvijek aktivno, već koristi prilike koje mu se ukažu. Recimo, često izvlači sitna stvorenja zarobljena među pipcima meduza.

Providna zaštitna opna preko glave možda ima i funkciju da zaštiti oči od žarnih ćelija meduza dok se približavaju potencijalnom plenu, smatraju naučnici.

Izgledom podsjećaju na bića iz naučno–fantastičnih filmova, ali su veoma male ribe. Većina jedinki dostiže dužinu od 10 do 15 centimetara.

Otkrili i hidrotermalne izvore

Tokom istraživanja, naučnici su pronašli i dva do sada nepoznata hidrotermalna izvora, skrivena duboko unutar zone rascepa okeanskog dna.

Ovi izvori izbacuju vrelu tečnost bogatu mineralima i predstavljaju jedinstvene ekosisteme koji opstaju potpuno nezavisno od sunčeve svjetlosti.

Umjesto fotosinteze, organizmi oko hidrotermalnih izvora koriste hemijsku energiju iz minerala – proces poznat kao hemosinteza.

Takva mjesta naučnicima pružaju dragocene informacije o tome kako život može da opstane u ekstremnim uslovima i predstavljaju važna područja za proučavanje mogućnosti života van Zemlje.

Dr Paula Zapata Ramirez sa Univerziteta u Kolumbiji kaže da je tim krenuo u ekspediciju sa ciljem da pronađe hidrotermalne izvore, geološke rascepe i podvodne planine, ali da je dobio mnogo više.

– Svaki uzorak, svaka slika i svako otkriće približavaju nas razumijevanju skrivenih dijelova naše planete – kazala je, prenosi Telegraf.