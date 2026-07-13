Dijeli se snimak turista u Španiji, stampedo u hotelu: "Zamisli da plaćaš 2.000 evra za ovo!"

Društvenim mrežama kruži snimak koji savršeno prikazuje jedan od najbizarnijih letnjih rituala – jutarnju trku turista za najbolje mjesto pored bazena.

Video je nastao u jednom španskom hotelu, gdje je gošća zabilježila prizor koji se odvija čim se otvore vrata prostora oko bazena.

Na snimku se vidi kako turisti stoje u redu i čekaju trenutak kada će osoblje otključati vrata. Čim se to dogodi, nastaje pravi haos – gosti trče prema ležaljkama, zauzimaju ih peškirima i pokušavaju da osiguraju "najbolje pozicije" za dan na suncu.

Snimak je izazvao lavinu komentara.

Mnogi su bili zgroženi ovim prizorom, ističući da takav odmor nema veze sa opuštanjem.

"Svaki hotel bi trebalo da dodjeli ležaljke po broju sobe", pišu jedni.

"Platiš 2.000 evra i onda trčiš kao lud do bazena, ovo je noćna mora", dodaju drugi.

Treći poručuju: "Trebalo bi da ima dovoljno ležaljki za sve. Ne bi trebalo da se boriš za mjesto na odmoru."

Fenomen poznat kao "ratovi peškirima" tako je i ove sezone postao jedna od najčešćih i najžešćih ljetnjih tema. Svake godine iznova otvara raspravu o kulturi ponašanja na odmoru, pretrpanim hotelima i večitoj borbi za savršenu ležaljku.

(SlobodnaDalmacija)