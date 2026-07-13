Dječak iz Dubrovnika preživio nemoguće: Strujni udar od 35.000 volti

Dječak Roko iz Dubronika čudesno se oporavlja u zagrebačkoj Klaićevoj bolnici nakon što je u aprilu preživio strujni udar od 35.000 volti na trafostanici, koji mu je opekao čak 80 odsto tijela.

Ljekarski tim spasao je život petnaestogodišnjaku ugradnjom vještačke i kadaverične kože, ali i njegove sopstvene kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva.

"On je pravi junak. On je ovo izdržao, on je...svaka mu čast, što je malo ko izdržao", rekao je Rokov otac.

Dr Zoran Barčot iz Klinike za dječje bolesti Zagreb kaže za Roka da je "pravo čudo, u pozitivnom smislu", piše Dnevnik.

"Lijepo se oporavlja. To je rezultat jednog opsežnog timskog rada, ali ne samo nas ljekara, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice koliko je izuzetno važno da je i on zainteresovan i motivisan i njegovi roditelji", kaže dr Barčot.

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Nakon niza dugotrajnih operacija ostalo je nepokriveno još samo pet do šest odsto tela, a ljekari predviđaju da će dječak u naredna dva mjeseca moći da ide kući i to bez zavoja. Roko je veoma motivisan za fizikalnu terapiju i jedva čeka povratak prijateljima, kao i odlazak na utakmice.

Zašto se popeo na trafostanicu uprkos vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže, ne zna. Ali je poželio da upozori svu djecu: "Da paze, da iako misle da se neće ništa dogoditi, da se u tren oka može sve promijeniti."

Rokov oporavak rezultat je pravog, timskog rada niza ljudi u sistemu.

"Kod njega se radilo o naponu 35.000 volti. Dalekovodi imaju i 100, 200 i 400.000 volti napona. Znači, smrtni slučajevi su tu najčešći. On ima sreće da je uopšte preživio taj udar struje. A sve ovo ostalo, nemoguće smo već ispunili - spasili smo mu život, a za čuda krajnjeg liječenja ipak treba nam malo vremena", dodao je dr Barčot.

(telegraf)