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Dječak tragično preminuo u šestoj godini, Haland reagovao i gestom oduševio svijet

Autor:

ATV redakcija
09.07.2026 22:24

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Норвешки голман Ерлинг Халанд (9) и голман Норвешке Ерјан Ниланд (1) славе након утакмице осмине финала Свјетског првенства у фудбалу између Бразила и Норвешке у Ист Радерфорду, Њу Џерзи, близу Њујорка, у недјељу, 5. јула 2026.
Foto: Tanjug/AP Photo/Frank Franklin II

Nije fudbal najvažniji i nije bitno kakav si fudbaler na kraju dana - već kakav si čovjek. Ovim postulatom vodi se Erling Haland, jedan od najboljih fudbalera na svijetu, čiji je potez oduševio cijeli svijet i veoma brzo se proširio internetom.

Naime, riječ je o šestogodišnjem dječaku Denisu, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, a bilo mu je tek šest godina...

Za to je saznao i njegov sunarodnik, koji mora biti idol svima, jer gest koji je napravio zaslužuje veliko poštovanje. On je odlučio da zajedno sa svojim roditeljima pošalje emotivni paket njegovoj porodici. Iako ništa ne može da nadoknadi gubitak djeteta, sigurno da će ožalošćena porodica zauvijek pamtiti potez Erlinga Halanda.

- Dragi roditelji, Matijas i Tiril,

Primite naše najdublje saučešće i iskreno saosjećanje povodom gubitka vašeg Denisa.

Kao roditelji i braća i sestre, ni mi ne možemo u potpunosti da zamislimo kroz šta prolazite, ali želimo da znate da su naše misli uz vas u ovim izuzetno teškim trenucima.

Saznali smo da je Denis mnogo volio fudbal. Zato smo željeli da vam pošaljemo ovo.

Srdačan pozdrav,

Erling Haland

Porodica Haland - stajalo je u pismu.

(telegraf)

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Erling Haland

Dječak

Norveška

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