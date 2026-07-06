Erling Haland unosi 6.000 kalorija na dan, na stolu srce, jetra, losos i sve jede rukama

Fudbalska reprezentacija Norveške oduševila je sinoć cijeli svijet pobedom protiv Brazila u osmini finala Svjetskog prvenstva. Čovjek o kojem se najviše priča, očekivano, jeste Erling Haland koji je sa dva gola uspio da "smiri" južnoameričku selekciju u završnici susreta.

Norveška zvjer je nedavno otvorila svoj Jutjub kanal, gdje je već u prvoj epizodi pokazao kako zapravo izgleda jedan njegov dan van terena. Napadač Mančester sitija otkrio je rutinu koja mu pomaže da ostane jedan od najboljih golgetera svijeta, od ishrane od oko 6.000 kalorija dnevno, preko oporavka, do treninga i vremena koje provodi sa djevojkom Izabel.

Na meniju se nalazi baš sve i svašta - od srca, jetri, džigerica, lososa i stvari koje mnogi teško da bi ikada stavili u svoja usta.

- Ljudi uvijek vide utakmice, golove i proslave, ali ne i sate koji su potrebni da bih bio spreman za to. Htio sam da pokažem kako zaista izgleda moj dan i sve male detalje koji prave razliku - poručio je Haland, pa je krenuo u "obilazak".

08.00 - Doručak i jutarnja rutina

Dan počinje doručkom koji čine jaja sa biberom na svježem hlebu od kiselog tjesta. Uz to Erling Haland pije kafu u koju dodaje sirovo mlijeko i javorov sirup, jer smatra da mast i šećer pomažu organizmu da bolje iskoristi kofein.

Norvežanin tvrdi da su kafa i sirovo mlijeko "superhrana", a posebno uživa kada ljeti doručkuje napolju. Ističe da su rano ustajanje, jutarnje svjetlo, svjež vazduh i kratka šetnja izuzetno važni za zdravlje.

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U videu se pojavljuje i njegova partnerka Izabel Haugseng Johansen, sa kojom ima sina. Sa njom se upoznao još dok je bio jako malo dijete u fudbalskoj akademiji Brinea, a na kraju se ispostavilo da će sa njom završiti cijeli život.

09.00 - Masaža i istezanje

Nakon doručka kod njega dolazi fizioterapeut Mančester sitija Mario Pafundi, sa kojim prolazi kroz istezanje i masažu u kućnoj teretani.

Haland je istakao da je po dolasku u Englesku imao ozbiljne probleme sa aduktorima i kukovima, toliko da je tokom pojedinih vježbi trpio velike bolove, ali da se to vremenom promijenilo.

Fizioterapeut Sitija je istakao da je napadač nekada jedva mogao da raširi noge pod uglom većim od 70 stepeni, dok danas bez problema postiže pun opseg pokreta. Upravo ta fleksibilnost, smatra Norvežanin, omogućava mu da postiže spektakularne golove poput čuvenih makazica i akrobatskih završnica.

10.00 - Crveno svjetlo i oporavak

Sljedeći korak koji Haland ima tokom dana je terapija crvenim svjetlom. Norvežanin stoji ispred uređaja koji emituje infracrvene zrake i jveruje da mu takav tretman pomaže u oporavku mišića i smanjenju upala.

Excited to share something new 😀 My official YT channel is live! Check it out and don’t forget to like, comment, and subscribe - https://t.co/p6mxs86Kxe 😉 pic.twitter.com/FSaYEwLC3T — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 23, 2025

Kaže da mu terapija nadoknađuje ono što zimi ne može da dobije od sunca, naročito u Mančesteru, gdje često nema dovoljno prirodne svjetlosti.

11.00 - Odlazak po namirnice

Prije nego što ode na trening, Haland svraća na lokalnu farmu od koje kupuje sirovo mlijeko, med i meso.

Ovoga puta kući nosi tri "tomahavk" bifteka, kao i "rib-eye" i file. Ističe da najviše voli masnije komade mesa i da mu je podjednako važno da životinje budu dobro tretirane, jer vjeruje da to utiče na kvalitet hrane, o čemu, kao što se može primjetiti Haland baš dosta vodi računa.

12.15 - Ručak u trening centru

Po dolasku u trening centar Mančester sitija, Erling Haland ruča prženi pirinač sa jajima, brancinom i špargle, uz vodu sa elektrolitima.

Na stolu ga čekaju i suplementi koje koristi prema planu klupskog nutricioniste, dok Haland uz osmjeh uvijek govori da je "ishrana zapravo veoma jednostavna".

13.00 - Trening

Poslije ručka slijedi trening sa ekipom.

17.30 - Ljubav prema kuvanju

Po povratku kući vrijeme je za ono što posebno voli, a to je kuvanje. Haland kaže da obožava hranu i da tokom dana često razmišlja o sljedećem obroku.

Njegova partnerka otkrila je da može da pojede ogromne količine hrane, kao i da su mu među omiljenim jelima kebab, takosi sa sporo pečenim brisketom i veliki bifteci sa roštilja.

Haland je otkrio i da je naučio da kuva sa još 16 godina, kada je otišao u Molde i počeo da živi sam. Tada je morao sam da sprema hranu, pere veš i održava stan.

18.00 - Ledena kupka i sauna

Dok njegova supruga Izabel priprema salatu od paradajza, crvenog luka, maslinovog ulja i peršuna, kao i domaći bearnes sos i krompir, Haland tokom dana odlazi u ledenu kupku, a zatim u saunu.

Otkriva da taj ritual praktikuje četiri do pet puta nedjeljno jer poboljšava cirkulaciju i mentalnu snagu, ali naglašava da saunu izbjegava neposredno prije utakmica.

18.30 - Savršeni biftek

Najveću pažnju posvećuje pripremi mesa. Objašnjava da biftek prvo stavlja na masniji dio kako bi dobio savršenu koricu, a zatim strpljivo čeka pravi trenutak za okretanje.

- Najveća greška je što ljudi prerano okreću meso - objasnio je Haland.

19.00 - Večera sa porodicom

Za večeru Haland i njegova supruga jedu biftek, krompir, salatu i domaći bearnes sos. Izabel je istakla da je upravo Haland probudio njeno interesovanje za ishranu, zbog čega je počela da proučava nutricionizam.

Par je otkrio i zanimljiv detalj, a to je da kod kuće često jedu rukama, što smatraju potpuno prirodnim.

(telegraf)