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Infantino: Razgovarao sam sa Trampom, odluke Disciplinske komisije FIFA nezavisne

06.07.2026 18:57

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Ђани Инфантино
Foto: Tanjug/AP Photo/Bruna Prado

Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Đani Infantino izjavio je danas da je razgovarao sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trampom u vezi suspenzije američkog reprezentativca Folarina Baloguna, ali je istakao da su odluke Disciplinskog komisije FIFA i dalje nezavisne.

Balogun je 2. jula na utakmici šesnaestine finala SP između SAD i BiH (2:0) dobio direktan crveni karton. Američki fudbaler je automatski trebalo da bude suspendovan za naredni meč reprezentacije SAD-a, osnosno za duel osmine finala SP protiv Belgije, koji je na programu u utorak od dva časa u Sijetlu.

Međutim, FIFA je u nedjelju odlučila da Balogun svoju kaznu odradi uslovno zbog čega će američki fudbaler moći da igra protiv Belgije.

Ova odluka je izazvala brojne reakcije u fudbalskom svijetu, a oglasila se i Evropska fudbalska unija (UEFA), koja je osudila odluku FIFA, kao i FS Belgije.

- Vidio sam komentare u javnosti povodom odluke nezavisne Disciplinske komisije FIFA koja se odnosi na suspenziju Baloguna i želim da ponovim osnovni princip na kojem počiva upravljanje FIFA. Pravosudni organi FIFA su nezavisni. Oni djeluju autonomno, primjenjuju Disciplinski pravilnik FIFA i donose odluke na osnovu važećih propisa i konkretnih činjenica. Njihova nezavisnost je ključnog značaja za kredibilitet i integritet fudbala i to se mora uvijek poštovati - naveo je Infantino u saopštenju, koje je objavljeno na društvenim mrežama FIFA.

Predsjednik FIFA je potvrdio da je razgovarao sa Trampom.

- Da, tačno je da redovno razgovaram sa predsjednikom SAD o pitanjima vezanim za SP. Povodom ovog slučaja primio sam poziv od predsjednika Trampa, baš kao što primam pozive od šefova država, državnih zvaničnika, ljudi iz fudbala i poslovnih lidera iz cijelog sveta u vezi sa različitim temama. Tokom našeg razgovora objasnio sam da je pravni postupak u toku i da ga vode nezavisna pravosudna tijela FIFA, kao i da će nadležni organi donijeti odluku u predviđenom roku. Tako funkcioniše sistem FIFA i to je princip kojeg ću se uvijek pridržavati - istakao je Infantino.

On je naveo da odluke Disciplinske komisije FIFA pročita tek kada budu donijete.

- Nekada me iznenade. Nekada se sa njima slažem, a nekada ne. Ono što uvijek radim jeste da poštujem te odluke i autonomiju organa koji ih donose. Nije važno da li nam se neka odluka lično dopada ili ne. Poštovanje nezavisnih institucija i vladavine prava je ono što u svakom trenutku štiti integritet naših takmičenja i kredibilitet FIFA - zaključio je Infantino.

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Đani Infantino

Donald Tramp

Svjetsko prvenstvo 2026

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