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Pozivom na 17166 donirate 2 KM za liječenje male Anastazije Kočić

06.07.2026 19:52

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Позивом на 17166 донирате 2 КМ за лијечење мале Анастазије Кочић
Foto: Printscreen/Facebook

Humanitarno udruženje "Mali Anđeo" pokrenulo je apel za pomoć maloj Anastaziji Kočić, djevojčici koja od rođenja vodi tešku životnu borbu. Pozivom na broj 17166 donirate 2 KM i pružate podršku Anastaziji. Broj je jedinstven za sva tri mobilna operatera u BiH.

Od samog rođenja, Anastasija je prošla kroz više složenih medicinskih zahvata, uključujući operaciju zatvaranja spina bifide, kao i ugradnju VP šanta zbog nakupljanja tečnosti u mozgu.

Zbog svog zdravstvenog stanja danas ne može hodati niti govoriti. Svakodnevno prolazi kroz čak pet kateterizacija, što je dodatno izlaže čestim infekcijama i upalama. Njena lijeva noga je deformisana i zahtijeva kontinuirane fizikalne terapije i liječenje, najčešće u inostranstvu.

Zahvaljujući dosadašnjoj podršci dobrih ljudi, kupljen je automobil koji je omogućio odlazak na rehabilitacije, što je od velikog značaja za Anastasijin napredak.

U narednom periodu planirano je i prilagođavanje stambenog prostora, posebno opremanje kupatila, kako bi joj se olakšali svakodnevni uslovi života, kao i nastavak liječenja.

Donacije su moguće i uplatom na račun:

Broj računa: 5520002009328582

Banka: Adiko Banka

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Svrha uplate: za Anastaziju

Za uplate iz inostranstva:

IBAN: BA3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Primalac: Humanitarno udruženje "Mali Anđeo"

Svrha uplate: za Anastaziju

Svi koji žele stupiti u kontakt s porodicom mogu se javiti Humanitarnom udruženju "Mali Anđeo" putem privatne poruke.

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Tagovi :

Anastazija Kočić

liječenje

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