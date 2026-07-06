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Balogun ipak na terenu: FIFA odbila zahtjev Belgijanaca

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ATV redakcija
06.07.2026 20:34

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ДАТОТЕКА - Лого ФИФА приказан је на тајмеру за одбројавање до Светског првенства испред стадиона БЦ Плејс у ​​Ванкуверу, Британска Колумбија, понедељак, 4. маја 2026.
Foto: Tanjug/Darryl Dyck/The Canadian Press via AP, File

Apelacioni komitet FIFA proglasio je danas neprihvatljivim zahtjev Kraljevskog belgijskog fudbalskog saveza /RBFA/ za poništavanje ukidanja suspenzije američkom reprezentativcu Folarinu Balogunu.

U saopštenju se pojašnjava da je zahtjev proglašen neprihvatljivim uz obrazloženje da RBFA nije strana u postupku i, kao takav, nema pravo da se žali na odluku.

FIFA je ukinula automatsku suspenziju reprezentativcu Balogunu zarađenu zbog crvenog kartona protiv BiH. Kazna je preinačena u uslovnu suspenziju, što mu je omogućilo da nastupi u osmini finala Svetskog prvenstva protiv Belgije. Ta utakmica se igra večeras po lokalnom vremenu.

"Fudbalski savez Belgije sa zaprepašćenjem je reagovao na odluku FIFA da suspendovani američki fudbaler Folarin Balogun ipak dobije pravo nastupa na utakmici SAD – Belgija, koja se igra večeras, od 17.00 časova po lokalnom vremenu u Sijetlu", saopšteno je iz Fudbalskog saveza Belgije.

FIFA svoju odluku zasniva na članu 27 Disciplinskog pravilnika FIFA. U tom članu se navodi da Disciplinska komisija FIFA može da odluči da suspenduje izvršenje prethodno izrečene disciplinske mjere.

Međutim, član 66.4 istog Disciplinskog pravilnika FIFA izričito propisuje da crveni karton /isključenje/ automatski povlači suspenziju za narednu utakmicu, što je bio slučaj i sa svim prethodnim crvenim kartonima na ovom Svjetskom prvenstvu.

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Tagovi :

FIFA

Folarin Balogun crveni karton

Mundijal 2026

Svjetsko prvenstvo 2026

Amerika

Belgija

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