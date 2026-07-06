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Kina i Rusija gomilaju ratne brodove i podmornice

06.07.2026 21:14

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На овој фотографији коју је објавила новинска агенција Синхуа, кинески војници посматрају како руска корвета Резки стиже у војну луку у Ћингдаоу, у источној кинеској провинцији Шандонг, како би учествовала у поморској вежби „Заједничко море 2026“ са Кином у недељу, 5. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP/Li Jie/Xinhua

Kina započela vojne vežbe sa Rusijom zbog čega je Tajvan na oprezu.

Narodna Republika Kina i Ruska Federacija započele su vojne vežbe u Južnom kineskom moru zbog čega je Tajvan na oprezu, piše "Rojters". Direktor tajvanskog biroa za Nacionalnu bezbjednost Caj Ming-jen je izjavio u obraćanju medijima da je period od jula do septembra pun kineskih vojnih vježbi.

Prema njegovim informacijama, u zapadnom Pacifiku trenutno djeluju četiri kineske ratne mornarice. Kina i Rusija održavaju vojne vježbe ove nedjelje koje bi trebalo da budu usmjerene na situacije na moru i u vazduhu.

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"Sve u svemu, tokom ovog vrhunca sezone vojnih vježbi, mobilizacija kineskih pomorskih i mornaričkih snaga zaista pokazuje uzlazni trend", naveo je Caj.

Kako je dalje objasnio Caj, Tajvan je još tokom prethodne nedjelje bio upoznat sa planovima vojnih vježbi Kine i Rusije. Niz sastanaka iz bezbjednosnog i odbrambenog sektora je već održan na tu temu.

Caj smatra da Kina i Rusija ovim zajedničkim vojnim vježbama nastoje da se suprotstave strategiji "odvraćanja i odbrane" koji su osmislile Sjedinjene Američke Države i njihovi saveznici zbog kontrole nad brojnim ostrvima blizu obale Kine. Ovaj lanac ostrva naziva se "Frst Ajland Čein", odnosno "Prvi lanac ostrva" koji se proteže od Japana preko Tajvana i Filipina do Bornea.

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Tagovi :

Kina

Rusija

vojna vježba

Tajvan

pomorska vježba

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