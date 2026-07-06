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Peskov: Suvereno pravo Kine da testira projektile

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 12:59

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Портпарол Кремља Дмитриј Песков посматра уочи церемоније потписивања у Великој сали народа у Пекингу током посјете руског предсједника Владимира Путина Кини, у сриједу, 20. маја 2026.
Foto: Maxim Shemetov/Pool Photo via AP/Tanjug

Suvereno pravo Kine je da testira svoje projektile, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da rusko-kineske mornaričke vježbe nisu usmjerene protiv bilo koga, te da je saradnja Rusije i Kine faktor koji doprinosi stabilnosti tog regiona.

Posada kineske ratne podmornice izvršila je ranije probno lansiranje strateškog projektila sa lažnom bojevom glavom, prenosi Srna.

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Dmitrij Peskov

Rusija

Kina

projektil

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