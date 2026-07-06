Peskov: Suvereno pravo Kine da testira projektile

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Suvereno pravo Kine je da testira svoje projektile, istakao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

On je naglasio da rusko-kineske mornaričke vježbe nisu usmjerene protiv bilo koga, te da je saradnja Rusije i Kine faktor koji doprinosi stabilnosti tog regiona. Posada kineske ratne podmornice izvršila je ranije probno lansiranje strateškog projektila sa lažnom bojevom glavom, prenosi Srna.

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