Horor na pecanju: Izvukli ajkulu u čamac, ona munjevito ujela dječaka

Trinaestogodišnjak iz Džordžije zadobio je teške povrede nakon ugriza ajkule, u blizini ostrva Osabav, oko 32 kilometra južno od Savane, najstarijeg grada u ovoj američkoj državi.

Dječak je pecao sa ocem i prijateljima kada je udicu uhvatio opasni predator, kojeg su pokušali da ubace u čamac. Međutim, stvari su krenule po zlu.

Munjevit napad

Prema dostupnim informacijama, ribolovci su izvukli iz vode ajkulu, dužine oko 1,8 metara, i pokušali da je skinu sa udice. Ona je munjevito napala i ugrizla tinejdžera za nogu.

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Osoba koja se zatekla na obali opisala je dramatične trenutke, pošto je primjetila čamac koji se približava.

“Iz daljine se moglo videti da se nešto ozbiljno dešava“, ispričala je.

Uznemirujuća scena

Otac je izletio iz čamca i panično pokušavao da dozove pomoć, ispričali su svjedoci.

“Vidjeli smo trojicu tinejdžera i veoma uznemirujuću scenu. Rekli su nam da su pecali, da su uhvatili veliku ajkulu i pokušali da je otkače, ali je uhvatila nogu jednog dječaka“, naveli su.

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Snimak poziva medicinskoj službi otkriva da je ajkula ugrizla 13-godišnjaka u predjelu butine, nakon čega su na teren upućeni Hitna pomoć i Obalska straža, prenosi Njujork Post.

Trenutno zdravstveno stanje mališana nije poznato.