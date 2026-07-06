Imate poseban detalj na volanu? Ove tablice su obavezne

Od 27. juna 2026. godine u Srbiji je zvanično počela primjena dopunjenog Pravilnika koji uvodi promjene za vlasnike električnih dvotočkaša.

Mnogi uređaji koji su se do juče smatrali biciklima, sada su u očima zakona mopedi, što za njihove vlasnike znači obaveznu registraciju, tehnički pregled i posjedovanje vozačke dozvole.

Ključna promjena leži u načinu na koji se vozilo pokreće. Dok su ranije propisi bili blaži, novi Pravilnik o podeli motornih i priključnih vozila sada jasno razdvaja e-bicikle sa asistencijom od onih koji se kreću bez okretanja pedala.

Kada je bicikl "K3", a kada postaje moped "L1"?

Prema novim pravilima, vaš električni dvotočkaš ostaje u kategoriji K3 (bicikl) samo ako ispunjava sljedeće uslove:

Pokreće se isključivo snagom vozača pomoću pedala, dok motor služi samo kao pomoć.

Pomoćni elektromotor ne prelazi snagu od 0,25 kolovati.

Pomoć motora se isključuje čim prestanete da okrećete pedale ili kada dostignete brzinu od 25 kilometar na sat.

S druge strane, velika grupa e-bicikala koji imaju ručicu ili taster za "gas" i mogu da se kreću bez okretanja pedala, više ne spadaju u bicikle.

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Čak i ako imaju pedale "reda radi", oni se sada kategorišu kao vrsta L1 - moped. U ovu kategoriju ulaze vozila čija brzina ne prelazi 45 kilometar na sat, a snaga motora je do 4 kilovato.

Obaveze za vlasnike "novih" mopeda: Dozvola i kaciga

Ako se utvrdi da je vaš e-bike zapravo moped, suočavate se sa nizom administrativnih i bezbjednosnih zahtjeva koje ranije niste imali:

Vozačka dozvola: Za upravljanje je potrebna najmanje AM kategorija. Dobra vijest za vozače automobila je da ukoliko već posedujete B kategoriju, automatski imate pravo da vozite i mopede.

Registracija i tablice: Vozilo mora proći tehnički pregled, imati polisu osiguranja i važeću registracionu nalepnicu sa tablicom.

Zaštitna oprema: Za razliku od običnog biciklizma, vozač mopeda mora na glavi imati zakopčanu homologovanu zaštitnu kacigu.

Poseban oprez za dostavljače i "sam svoj majstor" prepravke

Ova pravila posebno pogađaju veliki broj dostavljača u gradovima, ali i one koji su ručno dorađivali svoje bicikle kako bi išli brže od 35 kilometara na sat.

Često se dešava da su takva vozila opremljena kočnicama koje nisu prilagođene povećanoj brzini i snazi, što predstavlja bezbjednosni rizik.

Policija sada ima zakonski osnov da ovakve modele tretira kao mopede ili motocikle, a ne kao bicikle.

Šta je sa "valk-asist" režimom?

Postoji jedna siva zona koja se tiče režima pomoći pri guranju, gdje se bicikl kreće brzinom ljudskog hoda pritiskom na dugme dok ga vodite uzbrdo.

Prema trenutnom tumačenju propisa, ovakvi modeli bi trebali da ostanu u kategoriji K3, jer de facto ne služe za vožnju bez pedaliranja, već isključivo kao pomoć pri guranju pored sebe, prenosi Super registracija.