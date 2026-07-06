Iz BiH je otišao s 20 maraka, danas vodi regionalnog diva: Ko je Enver Šišić?

Životna priča Envera Šišića pokazuje kako se upornošću može stići do samog vrha poslovnog svijeta.

Prije više od tri decenije Enver Šišić stigao je u Sloveniju kao izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. U džepu je imao samo 20 njemačkih maraka i broj telefona jedinog prijatelja u Sloveniji, kojeg je upoznao tokom služenja vojnog roka.

Danas je jedan od najuspješnijih menadžera u regionu, čovjek koji je predvodio transformaciju Perutnine Ptuj u jednu od najbrže rastućih prehrambenih kompanija u Evropi, a sada preuzima novu ulogu zaduženu za strateški razvoj i velike međunarodne akvizicije, piše BiznisInfo.ba.

Iz Bihaća stigao u nepoznatu zemlju

U julu 1992. godine, kao apsolvent Fakulteta biohemijske tehnologije iz Bihaća, stigao je vozom na željezničku stanicu u Ljubljani. Rat je iza njega ostavio porušeni rodni grad i život kakav je do tada poznavao.

Nakon završetka studija u Ljubljani i nekoliko privremenih poslova, 1998. godine zaposlio se u Perutnini Ptuj kao tehnolog.

Na razgovoru za posao u Perutnini Ptuj tadašnji direktor Roman Glaser upitao ga je kakve su mu ambicije. Šišić je bez oklijevanja odgovorio:

"Moja ambicija je da jednog dana sjedim na vašem mjestu. Upravo ovd‌je, u vašoj fotelji.".

Glaser mu je kroz osmijeh rekao da je i on nekada želio biti astronaut, ali da je za to potrebno mnogo rada i sposobnosti.

Šišić mu je uzvratio:

"S obzirom na to da niste astronaut, vaša želja vjerovatno nije bila dovoljno jaka. Ja ću učiniti sve što je potrebno da uspijem".

Nekoliko dana kasnije dobio je posao, a narednih godina napredovao je od razvojnog inženjera do direktora razvoja, direktora mesne industrije, izvršnog direktora proizvodnje, a potom i generalnog direktora kompanije.

Transformisao Perutninu Ptuj

Pod njegovim vođstvom Perutnina Ptuj prošla je kroz najveći razvojni ciklus u svojoj istoriji.

Kompanija je u razvoj, digitalizaciju, automatizaciju i širenje proizvodnje investirala više od 200 miliona evra, dok su prihodi u 2024. godini dostigli 532,2 miliona evra.

Od 2019. godine proizvodnja je udvostručena, dobit utrostručena, a više od 70 odsto prodaje ostvaruje se na izvoznim tržištima. Grupa danas zapošljava više od 5.100 radnika.

Šišić je prošle godine dobio prestižno priznanje za menadžera godine u Sloveniji.

Fokus na nove akvizicije

Nakon dugog niza godina na čelu kompanije, Šišić više ne obavlja funkciju generalnog direktora. Umjesto toga, preuzeo je poziciju predsjednika Nadzornog odbora Perutnine Ptuj i zadužen je za strateški razvoj te pronalaženje novih poslovnih prilika i međunarodnih akvizicija u okviru ukrajinske MHP grupe, koja je u međuvremenu postala vlasnik kompanije.

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U nedavnom intervjuu potvrdio je da grupa, nakon preuzimanja španske UVESA, već radi na novim velikim akvizicijama, čime nastavlja ambicioznu međunarodnu ekspanziju.

Procjenjuje se da bi nova akvizicija mogla biti vrijedna oko milijardu evra, ali još nije poznato ime kompanije koju će grupacija preuzeti.

Perutnina Ptuj posljednjih godina prolazi kroz snažan investicioni ciklus. Kompanija trenutno realizuje investiciju od gotovo 100 miliona evra u modernizaciju proizvodnje u Sloveniji, kojom će gotovo udvostručiti proizvodne kapacitete i otvoriti najmanje stotinu novih radnih mjesta.

Poslovanje u Bosni i Hercegovini

Šišić je rekao da grupa želi nastaviti organski rast, ali i širenje putem preuzimanja, s ciljem da u narednim godinama dostigne prihode veće od 1,5 milijardi evra i učvrsti poziciju među vodećim evropskim kompanijama u sektoru peradarske industrije.

Perutnina Ptuj posluje i u Bosni i Hercegovini, gd‌je je jedan od najvećih proizvođača pilećeg mesa, a proizvodi kompanije prisutni su na domaćem tržištu dugi niz godina.

Grupa je od 2019. godine u vlasništvu ukrajinskog prehrambenog giganta MHP.