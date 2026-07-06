Logo

Soreka: Krišok je privremeno rješenje

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:55

Komentari:

0
шеф Делегације ЕУ у Сарајеву
Foto: Youtube/ European Union in Bosnia and Herzegovina

Luis Krišok koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika je privremeno rješenje, očekuje se da EU do sjednice Savjeta za provođenje mira (PIK) 14. jula pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni, izjavio je danas šef Delegacije EU u BiH Luiđi Soreka.

"Ovo imenovanje predstavlja privremeno rješenje, ne očekujemo da ono preraste u trajni aranžaman. Uoči sjednice PIK-a koja je zakazana za 14. jul očekujemo da EU pronađe kandidata sa kojim će svi biti saglasni i jedinstveni, a koji je Evropljanin", rekao je Soreka.

Саво Минић

Republika Srpska

"Stav Srpske jasan - nikakvo nametanje odluka pojedinaca nije dobro"

On je dodao da EU nema promjena u stavu kada je riječ o mandatu OHR-a, navodeći da ova kancelarija nije predviđena kao trajna kategorija već da treba ići u pravcu njegnog gašenja.

Ukazao je da je najbrži način za gašenje OHR-a ubrzan napredak na evropskom putu.

"Što su konkretniji koraci time ste bliži gašenju međunarodne supervizije", rekao je Soreka novinarima u Brčkom, prenosi "Srna".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Luiđi Soreka

Luis Krišok

OHR

Komentari (0)

Više iz rubrike

Енвер Шишић, генерални директор Перутнине Птуј

BiH

Iz BiH je otišao s 20 maraka, danas vodi regionalnog diva: Ko je Enver Šišić?

3 h

1
doktor ljekar uniforma medicina

BiH

Ljekarima stigao odgovor iz Vlade Livanjskog kantona: "Nemamo razumijevanja"

4 h

0
Јелена Тривић предала кандидатске листе

BiH

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

5 h

0
Гласачки листић

BiH

Danas ističe rok za podnošenje kandidatskih listi

6 h

0

  • Najnovije

17

07

Vukanović potkačio Trivićku, pozvaće pristalice da podrže Blanušu

16

46

Pijani Nijemac hodao go šetalištem pa bježao od policije

16

44

Minić: Usaglašeno 95 odsto pitanja sa socijalnim partnerima

16

42

U Francuskoj bjesne požari, evakuisano više od 10.000 ljudi

16

42

Hrvatski sveštenik rekao da je moguće da je Hitler u raju

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima