Vrtić "Neven" u Banjaluci, koji je privremeno bio zatvoren 30. juna nakon što su d‌jeca bila pozitivna na salmonelu, otvoren od danas nakon što je kompletno dezinfikovan i očišćen, potvrdio je Srni direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Petar Jokanović.

"Upućeni su svi roditelji, vaspitači, stručni saradnici, kuvari i svi koji dolaze u kontakt s vrtićem i d‌jecom, da urade nalaz stolice. Tri uzorka nalaza trebala su biti negativna. Nalaz nije bio pozitivan ni kod jednog od radnika. U grupi od 15 pozitivne d‌jece samo je jedan vaspitač bio pozitivan", podsjetio je Jokanović.

On je rekao da nisu stigli svi rezultati nalaza, te da se sutra očekuje rast priliva d‌jece i da do kraja sedmice vrtić bude u punom kapacitetu.

"Mi smo jutros počeli sa radom, nemamo neku veliku dolaznost, danas su stigli rezultati od četvrtka. Bilo je danas desetak roditelja, ali nisu htjeli da ostave d‌jecu kad je tako mala dolaznost, tako da od sutra očekujemo puno veći broj d‌jece", rekao je Jokanović.

On je istakao da su ovoj situaciji pristupili najozbiljnije, te apelovao na d‌jecu i roditelje da obrate pažnju na hranu i mimo boravka u vrtiću.

On je naglasio da je jelovnik vrtića ranije prilagođen toplom vremenu i izbjegavali su sva jela koja se pripremaju s mlijekom, jajima ili piletinom.