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Minić: Ne očekujem da Grad Banjaluka bilo šta uradi za aerodrom

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 14:43

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Саво Минић
Foto: ATV

Premijer Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da će Vlada Srpske rješavati sve što je potrebno za aerodrom u Mahovljanima, te istakao od Grada Banjaluka ne očekuje da bilo šta uradi u vezi sa tim.

"Grad Banjaluka nije sposoban da riješi pitanja koja se odnose na aerodrom Mahovljani. Sigurno je da će Vlada Srpske rješavati sve što je potrebno za ovaj aerodrom", rekao je Minić novinarima u Banjaluci.

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On kaže da Grad Banjaluka treba da rješava pitanja kao što je snabdijevanje vodom i ostala važna za građane.

"Vidjeli smo šta je Gradu Banjaluka bitno. Podsjetiću da su se oglušili o dolazak djece sa Kosova i Metohije, odnosno o patriotsku i ljudsku priču", naveo je Minić, prenosi "Srna".

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Savo Minić

Banjaluka

Aerodrom

Banjalučki aerodrom

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