Sutra sunčano i toplo

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH sutra će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost.

Poslije podne će na jugozapadu, jugu i jugoistoku biti oblačno uz povremenu kišu i pljuskove, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab do umjeren vjetar, sjevernih smjerova.

Minimalna temperatura vazduha biće od 10 do 17, na jugu do 22, a maksimalna od 29 do 34, u višim pred‌jelima od 25 stepeni Celzijusovih.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u Republici Srpskoj i FBiH preovladava sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, a lokalno se očekuje i kiša.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica 12, Han Pijesak i Čemerno 21, Kalinovik i Kneževo 22, Gacko i Sokolac 23, Sarajevo, Mrkonjić Grad i Srebrenica 25, Doboj i Zvornik 26, Rudo i Srbac 27, Banjaluka, Prijedor i Višegrad 28, Novi Grad 29, Bijeljina i Bileća 30, Trebinje 31, te Mostar 33 stepena Celzijusova.