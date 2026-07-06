Neće biti lako: Objavljena prognoza za ljeto i jesen

Ljeto će u najavi biti toplije od prosjeka, a septembar bi mogao da donese jača nevremena.

Najnoviji sezonski prognostički proračun Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMVF), izrađen na osnovu ansambla od 51 simulacije, ukazuje na nastavak perioda toplijeg vremena od klimatološkog prosjeka tokom ljeta i jeseni 2026. godine, piše meteorolog Bojan Lipovšćak za "N1info.hr".

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Naglašava da sezonske prognoze ne predviđaju kakvo će vrijeme biti određenog dana, već procjenjuju vjerovatnoću odstupanja temperature i količine padavina od višegodišnjeg prosjeka, a u nastavku daje očekivane vremenske prilike za ljeto i jesen na Balkanu.

Jul i avgust topliji od prosjeka

Model za jul pokazuje pozitivnu temperaturnu anomaliju od približno 0,5 do 1 stepen Celzijusa, uz relativno malo odstupanje između članova ansambla. To znači da postoji velika vjerovatnoća da će prvi dio ljeta biti stabilniji od prosjeka, uz česte periode visokog vazdušnog pritiska.

Takvi uslovi povećavaju izglede za tropske noći, tokom kojih minimalna temperatura neće padati ispod 20 stepeni Celzijusa, kao i za veoma tople dane sa maksimalnim dnevnim temperaturama iznad 30 stepeni.

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Kada je riječ o padavinama, očekuje se da će njihova količina u julu biti oko prosječnih vrijednosti ili tek neznatno ispod prosjeka. Ipak, kao i prethodnih godina, najveći dio kiše mogao bi da padne u kratkotrajnim pljuskovima i grmljavinskim nevremenima, dok će između takvih epizoda preovladavati duži sušni periodi.

Avgust bi takođe trebalo da bude topliji od prosjeka, uz nešto veću neizvjesnost kada je riječ o količini padavina. Mogući su i izraženiji toplotni talasi tokom prodora veoma toplog vazduha iz sjeverne Afrike.

Septembar bez naglog zahlađenja

Prema sezonskom modelu, i septembar bi trebalo da bude topliji od prosjeka. To povećava vjerovatnoću produženog ljeta, naročito na Jadranu, gdje bi temperatura mora mogla da ostane znatno iznad višegodišnjeg prosjeka.

Prognoza količine padavina za septembar znatno je neizvjesnija i pokazuje veliko odstupanje prognostičkih vrijednosti. Takav raspon ukazuje na povećanu mogućnost prodora vlažnijeg atlantskog vazduha i razvoja izraženijih ciklona.

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Septembar bi tako mogao da donese prva jača nevremena nakon ljetne suše, uz postepen pad temperature vazduha, koja bi ipak trebalo da ostane iznad prosjeka.

Promjene tokom jeseni

Prema proračunima ECMVF-a, pozitivan temperaturni signal zadržava se i tokom oktobra i novembra. To znači da bi jesen mogla da bude toplija od prosjeka, ali uz sve češće prodore hladnijeg vazduha sa sjevera Evrope.

Prognoza padavina i u tom periodu pokazuje veoma veliko odstupanje prognostičkih vrijednosti, što meteorološki ukazuje na nestabilnije vrijeme. Mogu se očekivati brze smjene sušnih i kišnih perioda.

Takav obrazac vremena posljednjih godina sve je karakterističniji za područje Mediterana, hrvatsku obalu Jadrana i unutrašnjost Balkana. Istovremeno raste vjerovatnoća ekstremnih vremenskih događaja, naročito veoma jakih pljuskova koji dolaze nakon dužih sušnih perioda.

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Prema sezonskom modelu ECMVF-a, veći dio srednje i jugoistočne Evrope tokom ljeta i jeseni trebalo bi da bude topliji od prosjeka.

Takav razvoj odgovara trendu koji se posljednjih decenija sve češće bilježi u evropskoj klimi. Porast prosječne temperature ne ogleda se toliko u svakodnevnim vrijednostima koliko u sve većoj učestalosti i dužem trajanju toplotnih talasa, kao i u izraženijoj promjenjivosti padavina.