Logo

Počela sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Srpske

Autor:

ATV redakcija
06.07.2026 11:16

Komentari:

0
У Бањалуци је почела сједница Колегијума Народне скупштине Републике Српске.
Foto: ATV

U Banjaluci je počela sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se donese odluka o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović.

Srpski član Predsjedništva BiH uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Kolegijum bi trebalo da utvrdi i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice Narodne skupštine, na kojem će se poslanici izjašnjavati o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao reprezentaciji Srbije: Srce dostojno šampiona

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Narodna skupština Republike Srpske

nsrs

sjednica

Željka Cvijanović

Komentari (0)

Više iz rubrike

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik čestitao reprezentaciji Srbije: Srce dostojno šampiona

58 min

1
Петровић и Станивуковић

Republika Srpska

Petrović nakon odustajanja Stanivukovića: Blefer ostade blefer, SDS je ponižen

3 h

3
Народна скупштина Републике Српске

Republika Srpska

Kolegijum NSRS o posebnoj sjednici o vetu Cvijanovićeve

4 h

0
Жељка Цвијановић присуствује сједници Главног одбора СНСД-а

Republika Srpska

Cvijanović: Srpska dobija ponude za saradnju sa velikih adresa

4 h

5

  • Najnovije

11

50

EUFA žestoko udarila na FIFA: Prešli ste crvenu liniju

11

44

Janik Siner brutalno zagrmio: Oštro odgovorio novinaru

11

43

Gasili grijanje i jeli iz posuda: Svi im se smijali, a sada su milioneri

11

39

Trivić: Nećemo podržati Vukanovića, kako mu može značiti podrška paščeta

11

39

Srbin stao u pogrešnu kolonu na granici sa Hrvatskom, odmah kažnjen

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima