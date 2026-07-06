Počela sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Srpske

U Banjaluci je počela sjednica Kolegijuma Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj bi trebalo da se donese odluka o posebnoj sjednici na kojoj bi se poslanici sutra izjašnjavali o vetu srpskog člana Predsjedništva Željke Cvijanović.

Srpski član Predsjedništva BiH uložila je veto na odluku o imenovanju članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH, koju je proglasila destruktivnom po vitalni nacionalni interes Republike Srpske nakon što je izglasana na sjednici Predsjedništva bez kvoruma.

Kolegijum bi trebalo da utvrdi i konačan prijedlog dnevnog reda 39. posebne sjednice Narodne skupštine, na kojem će se poslanici izjašnjavati o setu prijedloga zakona o povećanju plata u Srpskoj.