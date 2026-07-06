Cvijanović: Srpska dobija ponude za saradnju sa velikih adresa

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović istakla je da Republika Srpska dobija ponude za saradnju sa velikih adresa, kakva je Amerika, što su za Srpsku giga projekti.

"Ovom saradnjom Republika Srpska nije zatvorila vrata za saradnju sa drugima sa kojima je tradicionalno vezana", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je naglasila da je Srpska ohrabrena činjenicom da nova američka administracija neće da gradi tuđe države, što joj je, kako je navela, rečeno na svakom nivou u Americi.

"Rečeno je `mi nećemo da vama kreiramo rješenja, hoćemo da vi to radite, mislimo da je ovdje bilo svega, mi smo drugačija vlast i administracija i treba da se rehabilituju neke stvari koje su očito gurnute u ćošak u ovih 30 godina silom`", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je istakla da se prema svim izjavama predstavnika američke administracije ponovo rehabilituje priča o konstitutivnim narodima u BiH.

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"Ušli smo u fazu da se pokušava naći neka nova formula kako izaći iz stanja gdje je bilo svega i svačega i treba da se dođe u jedno stanje normalnosti", rekla je Cvijanovićeva na tribini "Geostrateški pravac Srpske" koja je večeras emitovana na RTRS-u.

Ona je ukazala da se o svemu ovome možda ne bi ni pričalo da srpski narod osjeća sigurnost u BiH i da mu niko nitša neće oduzeti.

"Nama se samo oduzimalo u proteklih 30 godina. Ovdje su primjenjivane neviđene stvari", napomenula je Cvijanovićeva i podsjetila da se pitanje ratnih zločina tretira putem dva krivična zakona.