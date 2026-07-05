Logo

Cvijanović: Veza Srpske i Srbije čvrsta, snaga naroda je u jedinstvu

Autor:

ATV redakcija
05.07.2026 22:03

Komentari:

0
Цвијановић: Веза Српске и Србије чврста, снага народа је у јединству
Foto: ATV

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način, te poručila da je snaga naroda u jedinstvu.

"Iako u administrativnom smislu živimo u dvije države, to nas ne sprečava da budemo jedinstveni i da sarađujemo kada su u pitanju strateški interesi Srba. Naši odnosi su unapređeni i ono što mi radimo prevazilazi pisanu normu", rekla je Cvijanovićeva.

Алеја Козарског одреда

Gradovi i opštine

Više od milion maraka za rekonstrukciju aleje Kozarskog odreda

Ako se pogleda emotivno i na svaki drugi način, kaže Cvijanovićeva, vidi se potreba Srba sa obje strane Drine da zajedno funkcionišu.

"Naša najveća vrijednost je to što znamo da pripadamo jedni drugima", rekla je Cvijanovićeva na tribini "Geostrateški pravac Srpske", prenosi "Srna".

Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je rekla da je to očuvanje jakih institucija, čvrsta veza sa narodom, ali i ne uplašiti se da se govori o suštinskim stvarima za Srpsku.

"Osim toga, ne plašimo se ni da prepoznamo vrijeme u kojem treba napraviti korak nazad, da bismo potom napravili dva koraka naprije. Strpljiv smo narod koji zna da mora bude odgovoran prema sebi da bi unapređivao Republiku Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.

Алеја Козарског одреда

Gradovi i opštine

Više od milion maraka za rekonstrukciju aleje Kozarskog odreda

Ona je istakla da je politička aktivnosti i opredjeljenje institucija Srpske da se očuva Republika Sropska.

"Da zna ko je i šta je, da može da se bori političkim sredstvima, da se odupre svim pritiscima i da ne zaboravimo da imamo pravo da tražimo široku autonomiju koju nam je dao Dejtonski sporazum", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je narod uz institucije Srpske, a to znači insitucionalni kapacitet iz čega proističe i ustavni kapacitet.

Cvijanovićeva je navela da je vrijednost Republike u tome što može da se prilagođava različitim vremeni kako bi očuvala svoju suspstancu.

"U našim srcima je ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti, a racio nam kaže da je garancija našeg opstanka nedjeljiva veza sa Srbijom. Kakav će to biti format i šta će na kraju biti stvar je političara i političkih okolnosti", rekla je Cvijanovićeva.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Željka Cvijanović

Republika Srpska

Srbija

Komentari (0)

Više iz rubrike

Станивуковић одустао од кандидатуре

Republika Srpska

Stanivuković otkrio na koju listu ide Borenović

3 h

0
Драшко Станивуковић одустао од кандидатуре

Republika Srpska

Stanivuković se povukao pred Blanušom: Odustao od kandidature za inokosne funkcije

3 h

7
Поводом 250 година независности Сједињених Америчких Држава, те наставка јачања добре сарадње Републике Српске и САД, Палата Републике у Бањалуци вечерас је освијетљена у бојама америчке заставе.

Republika Srpska

Ambasada SAD: Republiko Srpska, hvala

5 h

0
директор Фонда за пензијско и инвалидско осигурање Републике Српске Младен Милић

Republika Srpska

Milić: Penzije ne kasne ni dan, Vlada Srpske pokazala odgovornost

7 h

11

  • Najnovije

22

16

Oglasio se Blanuša nakon što je Stanivuković odustao od kandidature

22

03

Cvijanović: Veza Srpske i Srbije čvrsta, snaga naroda je u jedinstvu

21

59

Iz Orlova u Ameriku, Hana Predojević karijeru nastavlja na Kembl Univerzitetu

21

56

Više od milion maraka za rekonstrukciju aleje Kozarskog odreda

21

47

Ostavili firme da bi u Srpskoj gradili manastir

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima