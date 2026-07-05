Cvijanović: Veza Srpske i Srbije čvrsta, snaga naroda je u jedinstvu

Srpski član Predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je veza između Republike Srpske i Srbije čvrsta i da se ne može oboriti ni politički niti na bilo koji drugi način, te poručila da je snaga naroda u jedinstvu.

"Iako u administrativnom smislu živimo u dvije države, to nas ne sprečava da budemo jedinstveni i da sarađujemo kada su u pitanju strateški interesi Srba. Naši odnosi su unapređeni i ono što mi radimo prevazilazi pisanu normu", rekla je Cvijanovićeva.

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Ako se pogleda emotivno i na svaki drugi način, kaže Cvijanovićeva, vidi se potreba Srba sa obje strane Drine da zajedno funkcionišu.

"Naša najveća vrijednost je to što znamo da pripadamo jedni drugima", rekla je Cvijanovićeva na tribini "Geostrateški pravac Srpske", prenosi "Srna".

Govoreći o rješenjima za Republiku Srpsku, Cvijanovićeva je rekla da je to očuvanje jakih institucija, čvrsta veza sa narodom, ali i ne uplašiti se da se govori o suštinskim stvarima za Srpsku.

"Osim toga, ne plašimo se ni da prepoznamo vrijeme u kojem treba napraviti korak nazad, da bismo potom napravili dva koraka naprije. Strpljiv smo narod koji zna da mora bude odgovoran prema sebi da bi unapređivao Republiku Srpsku", rekla je Cvijanovićeva.

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Ona je istakla da je politička aktivnosti i opredjeljenje institucija Srpske da se očuva Republika Sropska.

"Da zna ko je i šta je, da može da se bori političkim sredstvima, da se odupre svim pritiscima i da ne zaboravimo da imamo pravo da tražimo široku autonomiju koju nam je dao Dejtonski sporazum", rekla je Cvijanovićeva.

Ona je ukazala da je narod uz institucije Srpske, a to znači insitucionalni kapacitet iz čega proističe i ustavni kapacitet.

Cvijanovićeva je navela da je vrijednost Republike u tome što može da se prilagođava različitim vremeni kako bi očuvala svoju suspstancu.

"U našim srcima je ljubav prema Srbiji i osjećaj pripadnosti, a racio nam kaže da je garancija našeg opstanka nedjeljiva veza sa Srbijom. Kakav će to biti format i šta će na kraju biti stvar je političara i političkih okolnosti", rekla je Cvijanovićeva.