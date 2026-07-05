Više od milion maraka za rekonstrukciju aleje Kozarskog odreda

Iz budžeta grada izdvojeno je milion i tri stotine hiljada maraka. Građani s nestrpljenjem čekaju završetak radova. Kada će početi da teče rok od devedeset dana, u prilogu Ivane Dešić.

Uništeni trotoari, više puta krpljene rupe i voda koja prekrije ulicu prilikom svake kiše slika je Aleje Kozarskog odreda poznatije kao Celuloska ulica. Neophodna je temeljna rekonstrukcija stav je građana koji podržavaju najavljenu rekonstrukciju.

"U svakom slučaju biće pozitivno biće napredak za nas u gradu, biće lakše kretanje",

"Ako su velike rupe normalno da bi trebalo sanirati ne samo tu nego sve i jednu ulicu koja je oštećena i koja nije uslovna za vožnju",

"Sve što god urade novo i bolje to je za sviju nas dobro", kažu građani za ATV.

Modernizacija ove dionice ne znači samo lakše i bezbjednije kretanje za pješake i vozače. Aleja prolazi kroz industrijsku zonu. Uređenjem infrastrukture olakšeće se i pristup brojnim preduzećima.

Detalje pogledajte u video prilogu: