Iz Orlova u Ameriku, Hana Predojević karijeru nastavlja na Kembl Univerzitetu

Nakon četiri godine u dresu Orlova, Hana Predojević svoj košarkaški put nastavlja u Americi, na Kembel Univerzitetu.

Odlazak "preko bare" kaže predstavlja veliki izazov, ali je sigurno i nagrada za posvećen rad i trud tokom prethodnih godina.

Hana već ima iskustvo igranja na velikoj sceni. Prije dvije godine, kao kapiten predvodila je juniorsku reprezentaciju Srbije do bronzane medalje na Evropskom prvenstvu. To iskustvo sigurno će joj pomoći da se lakše adaptira na američku košarku i stil igre.

Ovo ljeto odlučila i da se posveti indvidualnom radu, kako bi spremna dočekala početak sezone.

Prodraft Workout već godinama unazad radi sa košarkašima i košarkašicama na njihovom individualnom unapređenju, a okuplja mlad tim banjalučkih trenera sa velikim internacionalnim iskustvom.