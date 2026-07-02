Srbija se mučila 30 minuta, pa pregazila Švajcarsku! Jokić i Jović dominirali

Košarkaška reprezentacija Srbije ostvarila je pobjedu u petom kolu kvalifikacija za Mundobasket, pošto je u Friburgu savladala Švajcarsku, rezultatom 97:73.

Dugo se domaća selekcija držala u igri, a sve do same završnice, Srbija nije nikako mogla do dvocifrenog plusa.

Ipak, na pogon Nikole Jokića i njegovog imenjaka Jovića, Orlovi su srušili krajem treće i početkom četvrte dionice i na kraju su došli do trijumfa.

Jokić je briljirao u Friburgu i meč je završio sa 22 poena, 14 skokova i sedam asistencija, isti poenterski učinak imao je Jović, dok je Nikola Tanasković dodao 16 poena. Dvocifren je bio i Aleksa Avramović sa 13 poena, dok je Stefan Momirov dodao 11.

Sa druge strane je Aleksander Šumaher imao 19 poena, dok je Selim Fofana meč okončao sa 15.

Počelo je jako dobro na obje strane, Jokić je upisao Srbiju na semafor, a upravo je on držao Orlove u prvoj dionici, u kojoj je stigao već do osam poena. Imala je Srbija prednost sve vrijeme, ali je dozvolila u finišu prvog kvartala i rivalu da se razigra.

Nakon trojke Šumahera je Alimpijević pozvao minut odmora, na kom je zamjerio Srbiji na lošoj odbrani, ali ni to nije zaustavilo beka domaće selekcije, koji je serijom u finišu prve četvrtine primakao Švajcarce na samo minus tri (30:27).

Ponovo je djelovalo da Srbija može da se odlijepi, u par navrata je tokom druge četvrtine stigli su Orlovi i do plus osam, ali nikako nije mogao do dvocifrene razlike.

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Još jednom se to Srbiji obilo o glavu, smanjio je domaćin na samo dva razlike, ali je Đurišić trojkom postavio konačnih 49:44 za Srbiju u prvom poluvremenu.

Djelovalo je da će se Srbija do kraja mučiti sa Švajcarskom, baš kao što je to bio slučaj i u Beogradu. Radio je Jokić sve na terenu, ali domaćin nikako nije želio da popusti – sve su ubacivali u koš i držali se u igri, gotovo do samog kraja treće četvrtine, piše Sportal.

Ipak, u tim momentima je krenula serija Orlova. Razigrao se Jović, došli su Orlovi do lakih poena iz kontre, a kada je na semaforu pisalo 77:63, bilo je jasno da će slaviti u Friburgu.

Do kraja su Orlovi odigrali za navijače, koji su došli u velikom broju, a do kraja su uspjeli da Švajcarcima nanesu ubjedljiv poraz (97:73).

Srbija je sada na skoru 3-2, a u šestoj rundi će u Beogradu dočekati Bosnu i Hercegovinu. Sa druge strane, Švajcarska ima svih pet poraza.