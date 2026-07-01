Bogdanović kod Durenta

Bogdanović je kao slobodan igrač dogovorio jednogodišnji ugovor sa ekipom iz Teksasa, prenosi ESPN.

Kako navodi dobro obavješteni NBA insajder Šems Čaranija, čelnici Roketsa su tokom prve večeri prelaznog roka intenzivno radili na angažovanju iskusnog beka i uspjeli da ga ubijede da prihvati ponudu.

Bogdanović tako ulazi u svoju desetu sezonu u NBA ligi, u koju stiže kao jedan od najiskusnijih šutera dostupnih na tržištu i igrač sa bogatim plej-of iskustvom.

Saigrač u novom timu će mu biti proslavljeni Kevin Durent, kao i "bejbi Jokić" Alperen Šengun, te Amen Tompson koji čine osovinu tima.

Free agent Bogdan Bogdanovic has agreed to a one-year deal with the Houston Rockets, sources tell ESPN. Rockets executives recruited Bogdanovic tonight and now land an established, playoff-tested shooter for his 10th NBA season. pic.twitter.com/U68eAXWswS — Shams Charania (@ShamsCharania) July 1, 2026

Srpski reprezentativac je tokom dosadašnje NBA karijere nastupao za Sakramento Kingse, Atlanta Hokse i Los Anđeles Kliperse, a sada će pokušati da pomogne mladom i ambicioznom timu Hjustona u borbi za najviše domete u Zapadnoj konferenciji.

Detalji ugovora, osim da je potpisan na jednu sezonu, za sada nisu saopšteni, prenosi B92