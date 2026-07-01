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Bogdanović kod Durenta

Autor:

ATV redakcija
01.07.2026 06:50

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Богдановић код Дурента
Foto: Tanjug/AP/Kyle Phillips

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović karijeru će nastaviti u Hjuston Roketsima.

Bogdanović je kao slobodan igrač dogovorio jednogodišnji ugovor sa ekipom iz Teksasa, prenosi ESPN.

Kako navodi dobro obavješteni NBA insajder Šems Čaranija, čelnici Roketsa su tokom prve večeri prelaznog roka intenzivno radili na angažovanju iskusnog beka i uspjeli da ga ubijede da prihvati ponudu.

Bogdanović tako ulazi u svoju desetu sezonu u NBA ligi, u koju stiže kao jedan od najiskusnijih šutera dostupnih na tržištu i igrač sa bogatim plej-of iskustvom.

Saigrač u novom timu će mu biti proslavljeni Kevin Durent, kao i "bejbi Jokić" Alperen Šengun, te Amen Tompson koji čine osovinu tima.

Srpski reprezentativac je tokom dosadašnje NBA karijere nastupao za Sakramento Kingse, Atlanta Hokse i Los Anđeles Kliperse, a sada će pokušati da pomogne mladom i ambicioznom timu Hjustona u borbi za najviše domete u Zapadnoj konferenciji.

Detalji ugovora, osim da je potpisan na jednu sezonu, za sada nisu saopšteni, prenosi B92

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Tagovi :

Bogdan Bogdanović

košarkaš

Hjuston Rokets

NBA

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