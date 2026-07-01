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Danas se obilježavaju Sveti Leontije, Ipatil i Teodul: Stradali mučeničkom smrću, nisu se odrekli Hrista

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ATV redakcija
01.07.2026 07:25

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црква Духови светац
Foto: Pexel/ Vitaly Gorbachev

Prvi julski dan u crkvenom kalendaru posvećen je Svetim mučenicima Leontiju, Ipatilu i Teodulu. Riječ je o svetiteljima koji su živjeli u prvom vijeku Nove ere.

Leontije je bio vojvoda u Tripolisu, gradu koji je pripadao Rimskom carstvu. Bio je hrišćanin i širio je vjeru, istovremeno osporavajući mnogobožačku religiju i poštovanje idola. Carski namjesnik Adrijan poslao je odred da uhvati i usmrti Leontija zbog ispovedanja vjere.

Ipatije je bio na čelu odreda. Jedne noći je osjetio slabost. U snu se javio Gospod i rekao da će ozdraviti ako prihvati Boga Leontijeva. Ispričao je svojim vojnicima, svi su prihvatili te riječi, prije svih izvesni Teodul. Njih dvojica su istupili ispred odreda i otišli kod Leontija.

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Pričajući im o Hristu osetili su blagost. U tome času oblak svetao spusti se na Ipatija i Teodula, i iz oblaka pade rosa na njih. To sam Duh Božji krštavaše ove obraćene duše, a Sveti Leontije u tom času izgovori riječi: "U ime Presvete Trojice, Oca i Sina i Svetoga Duha". Adrijan je saznavši za to naredio mučenje Ipatija i Teodula, a potom i pogubljenje.

Poslije njih mučili su i Leontija, ali se on Vere nije odrekao. U mukama se javio Isus i dao mu snagu. Usmrćen je udarcima. Svi su postradali 73. godine.

(telegraf)

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