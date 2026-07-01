Akcija "Plantaža 2026": Uhapšena dva lica

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Prijedorska policija je u okviru akcije "Plantaža 2026" uhapsila lica S.M. i B.L. iz Prijedora zbog sumnje na krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga".

"Pretresom stambenih prostorija koje lica koriste pronađene su i oduzete tri saksije sa stabljikama koje svojim izgledom asociraju na stabljike indijske konoplje i digitalna vaga", saopšteno je iz policije.

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