Američki vojnici u Venecueli: Stiglo 900, očekuje se još 800!

U Venecueli je nakon zemljotresa raspoređeno više od 900 pripadnika američke vojske, kako bi podržali operacije pomoći nakon razornih zemljotresa koji su pogodili ovu zemlju, izjavio je komandant Južne komande vojske SAD general Fransis Donovan.

Donovan je za Rojters rekao da se dodatnih oko 800 američkih vojnika nalazi u Portoriku i Kurasau.

Prema njegovim riječima, američke snage su u Venecueli učestvovale u operacijama potrage i spasavanja, pomogle su u pokretanju aerodroma i mobilisale vazdušne i pomorske resurse kako bi omogućile dolazak humanitarne pomoći.

U zemljotresima magnitude 7,2 i 7,5 stepeni Rihterove skale koji su prošle sedmice pogodili Venecuelu poginulo je više od 1.900 ljudi, dok je broj povrijeđenih dostigao 10.571, prenosi Srna.