Venecuela: Među srušenim zgradama i hotel sa licima deportovanim iz Amerike

Autor:ATV redakcija
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Među zgradama koje su srušene usljed zemljotresa u venecuelanskoj državi La Gvaira je i hotel u kojem su bili smješteni državljani Venecuele deportovani iz SAD, piše "Ej-Bi-Si njuz".
U izvještaju se navodi da se u hotelu nalazilo više od 100 lica i da su u hotel stigli na dan razornih zemljotresa.
Srodnici deportovanih kažu da su oni bili smješteni u hotelu "Santuario la Ljanada".
Zemljotresi magnitude 7,2 i 7,5 stepeni po Rihterovoj skali dogodili su se u Venecueli u srijedu, 24. juna. Prema najnovijim podacima, u zemljotresima je poginulo 1.719 ljudi., prenosi Srna.
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