U Venecueli registrovano 500 naknadnih zemljotresa nakon dva razorna

Nakon što su 24. juna Venecuelu pogodila dva razorna zemljotresa, u toj zemlji je registrovano više od 500 naknadnih potresa. To je izjavio stalni koordinator UN za Venecuelu Đanluka Rampola Del Tindaro.

On je naveo da je najnoviji tektonski pokret zabilježen rano jutros kada je registrovan potres magnitude 5,2 stepena Rihterove skale.

- Možete da razumijete da nastavljamo da radimo u okruženju visokog rizika. Pogođeno je sedam pokrajina. Dvije koje su najviše pogođene su pokrajina La Guaira i glavni grad Karakas - dodao je Tindaro.

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On je napomenuo da se u dogovoru sa vlastima Venecuele nabavlja 10.000 vreća za leševe na osnovu pretpostavke da će biti registrovano još mnogo smrtnih slučajeva, prenosi Srna.

Venecuelu su 24. juna pogodila dva snažna zemljotresa magnitude 7,2 i 7,5 stepeni.

Prema posljednjim zvaničnim podacima, broj poginulih porastao je na 1.450, više od 3.100 ljudi je hospitalizovano, a 12.000 raseljeno.