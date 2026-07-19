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Susret Đokovića i Ronaldinja zasjenio finale Mundijala - VIDEO

Autor:

ATV redakcija
19.07.2026 23:22

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Ђоковић и Роналдињо
Foto: Screenshot

Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković prisustvuje finalu Svjetskog prvenstva nadomak Njujorka između Španije i Argentine.

Srbin je imao priliku da se sretne sa jednom od najvećih fudbalskih legendi, Ronaldinjom.

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Na društvenim mrežama pojavio se snimak njihovog susreta, koji je brzo privukao veliku pažnju ljubitelja sporta. Ni Nole ni slavni Brazilac nisu krili oduševljenje kada je ugledao Đokovića, pa su njih dvojica najprije pozirali fotografima, a zatim razmijenili nekoliko riječi uz osmijehe, prenosi "Telegraf".

Ronaldinjo je tokom bogate karijere dva puta nastupao na Svjetskim prvenstvima. Sa Brazilom je 2002. godine osvojio titulu prvaka svijeta u Japanu i Južnoj Koreji, dok je četiri godine kasnije igrao i na Mundijalu u Njemačkoj.

Sa reprezentacijom Brazila osvojio je i Kopa Ameriku 1999. godine, Kup konfederacija 2005, dok je na Olimpijskim igrama u Pekingu 2008. stigao do bronzane medalje.

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Đoković je tokom prethodnih dana boravio u Njujorku, bio je na pretpremijeri svog filma, a učestvovao je i na "Fanatiks Fest" događaju i još nekoliko okupljanja.

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Tagovi :

Novak Đoković

Ronaldinjo

Svjetsko prvenstvo 2026

Mundijal 2026

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