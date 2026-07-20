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Kolaps na više graničnih prelaza

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 18:42

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Гранични прелаз Градишка (нови)
Foto: AMSRS

Pojačana je frekevncija vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Klobuk, Deleuša i Gradina, a na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na ulazu u BiH gužve su na graničnim prelazima Brod i Kostajnica.

Iz AMS-a navode da je pojačana frekvencija vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali da zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna

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Tagovi :

Stanje na graničnim prelazima

Auto-moto savez Republike Srpske

Kolone vozila

gužve na granici

Komentari (1)

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