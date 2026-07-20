Kolaps na više graničnih prelaza

Autor:ATV redakcija
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Pojačana je frekevncija vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Klobuk, Deleuša i Gradina, a na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.
Na ulazu u BiH gužve su na graničnim prelazima Brod i Kostajnica.
Iz AMS-a navode da je pojačana frekvencija vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali da zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna
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