Kolaps na više graničnih prelaza

Pojačana je frekevncija vozila u oba smjera na graničnim prelazima Zupci, Klobuk, Deleuša i Gradina, a na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Gradiška i Velika Kladuša, saopštio je Auto-moto savez /AMS/ Republike Srpske.

Na ulazu u BiH gužve su na graničnim prelazima Brod i Kostajnica.

Iz AMS-a navode da je pojačana frekvencija vozila i na ostalim graničnim prelazima, ali da zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta, prenosi Srna