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"OK FEST" protekao mirno

Autor:

ATV redakcija
20.07.2026 15:22

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ОК Фест - јер смо тотално другачији од других. Поред цјелодневног музичког програма уживајте у адреналинском рафтингу најдубљим европским кањоном ријеке Таре.
Foto: TORS/printscreen

Policijska uprava Foča saopštila je da je 12. "OK fest" na Tjentištu protekao mirno, a da su, uz službenike ove policijske uprave i fočanske Jedinice žandarmerije, tome doprinijeli sami učesnici, građani Foče i organizator - Ferijalni savez Republike Srpske.

"S obzirom na to da je broj posjetilaca prešao 30.000, festival je protekao bez većeg narušavanja javnog reda i mira i evidentiranih krivičnih djela težih oblika", navedeno je u saopštenju.

"OK fest" održan je od 17. do 19. jula.

Iz policije podsjećaju da je u toku turistička sezona i da je pojačana frekvencija vozila na magistralnom putu Foča-Gacko, koji preko Tjentišta vodi ka Crnoj Gori i Hrvatskoj, te da je za vrijeme festivala na tom pravcu obezbijeđeno normalno i nesmetano odvijanje saobraćaja.

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Tagovi :

Jelen OK Fest

Tjentište

manifestacija

Policija

PU Foča

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