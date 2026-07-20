"OK FEST" protekao mirno

Policijska uprava Foča saopštila je da je 12. "OK fest" na Tjentištu protekao mirno, a da su, uz službenike ove policijske uprave i fočanske Jedinice žandarmerije, tome doprinijeli sami učesnici, građani Foče i organizator - Ferijalni savez Republike Srpske.

"S obzirom na to da je broj posjetilaca prešao 30.000, festival je protekao bez većeg narušavanja javnog reda i mira i evidentiranih krivičnih djela težih oblika", navedeno je u saopštenju.

"OK fest" održan je od 17. do 19. jula.

Iz policije podsjećaju da je u toku turistička sezona i da je pojačana frekvencija vozila na magistralnom putu Foča-Gacko, koji preko Tjentišta vodi ka Crnoj Gori i Hrvatskoj, te da je za vrijeme festivala na tom pravcu obezbijeđeno normalno i nesmetano odvijanje saobraćaja.