Ana Ivanović progovorila nakon razvoda: „Srećna sam zbog odluke koju sam donijela“

Nekadašnja najbolja teniserka svijeta Ana Ivanović govorila je o životu nakon završetka karijere, majčinstvu i odluci da se povuče iz profesionalnog sporta.

U razgovoru sa novim selektorom fudbalske reprezentacije Hrvatske Slavenom Bilićem, u emisiji „(Ne)uspjeh prvaka“, Ivanovićeva je otkrila da danas živi na Palma de Majorci, gdje je još 2008. godine kupila kuću.

„Da, djeca idu u školu, ovdje živim. Kupila sam kuću 2008. godine dok sam još igrala tenis i ovo mi je postao dom“, rekla je Ivanović.

Nekadašnja osvajačica Rolan Garosa istakla je da uživa u porodičnom životu i odrastanju svojih sinova, koje ima iz braka sa Bastijanom Švajnštajgerom, sa kojim se nedavno rastala.

U novoj epizodi serijala (Ne)uspjeh prvaka gostuje Ana Ivanović. Bivša najbolja tenisačica svijeta i osvajačica Roland Garrosa u razgovoru sa Slavenom Bilićem prvi put otvoreno govori o životu iza velikih sportskih uspjeha, pritisku, karijeri i izazovima s kojima se suočavala… pic.twitter.com/rx1TPCfGjF — Neuspjeh Prvaka (@neuspjehprvaka) July 20, 2026

„Dosta je mirnije ovdje, provodimo mnogo vremena napolju. Vrijeme je lijepo tokom cijele godine, imam tri dječaka, život je aktivan i lakše je sa njima biti napolju i družiti se. Škole su odlične“, kazala je Ivanović.

Govoreći o svakodnevici, priznala je da nema mnogo slobodnog vremena.

„Nemam toliko slobodnog vremena. Ponekad imam slobodne vikende i tada vrijeme koristim za sebe i prijatelje. Volim da putujem, iako sam cijeli život na putu. Uživam u majčinstvu, to sam željela i to mi je prioritet. Naravno, tu je i posao. Cijeli život sam navikla na strukturu i rad i volim nove izazove“, rekla je ona.

Ivanović se osvrnula i na odluku da 2016. godine završi profesionalnu karijeru.

„Nije bio lak korak, nije bilo lako ostaviti tenis. To je moj život od pete godine, moja prva ljubav i nešto u čemu sam bila veoma dobra. Ipak, imala sam osjećaj da je to pravi trenutak za mene. Željela sam da krenem drugim putem. Ne mogu da kažem da mi tenis ne nedostaje – nedostaju mi turniri, takmičenje i taj adrenalin, ali ne žalim zbog odluke. Srećna sam što sam danas ovdje“, poručila je Ivanović.

Nekadašnja prva teniserka svijeta osvojila je Rolan Garos 2008. godine, a iste sezone stigla je i do vrha VTA liste. Profesionalnu karijeru završila je krajem 2016. godine, prenosi B92